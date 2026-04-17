Boston Celtics - Philadelphia 76ers NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Boston Celtics, 19 Nisan Pazar günü Boston'daki TD Garden'da Philadelphia 76ers'ı ağırlayacak; bu maç, bu tarihi Atlantik Bölümü rakipleri arasında oynanacak 23. playoff karşılaşması olacak.

2026 NBA Playoffları resmi olarak başlarken, Doğu Konferansı İlk Turu'nda 2 numaralı seri başı ile 7 numaralı seri başının karşılaşacağı bu maç, devlerin çatışması niteliğinde.

Celtics, normal sezonu 56-26'lık ezici bir galibiyet-mağlubiyet oranıyla tamamlarken, 76ers ise Play-In Turnuvası'ndan kaçınmak için kadro değişiklikleriyle geçen bir sezonun ardından 7. sırayı (45-37) garantiledi.

GOAL, Celtics - 76ers maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve ikincil piyasada şu anda ne kadar olduğu dahil olmak üzere, biletleri temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Celtics - 76ers Playoff biletleri ne kadar?

Bu rekabetin geleneği gereği, bilet fiyatları normal sezon ortalamalarından önemli ölçüde daha yüksek, özellikle de Celtics'in Doğu Konferansı'nı kazanma favorisi olduğu Boston'da.

Fiyatlar, maçın oynanacağı yere ve maçın önemine göre değişiyor.

Boston'daki TD Garden'da şu anda 1. maçın bilet fiyatları 150 dolar civarında başlıyor ve balkon koltukları 200 dolara doğru gidiyor.

3. Maç için Philadelphia'daki Xfinity Mobile Arena'ya gitmek, giriş seviyesi taraftarlar için şu anda daha uygun fiyatlıdır; fiyatlar 65 dolardan başlıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

Koltuk Kategorisi: Balkon ve en üst kat koltukları en uygun fiyatlı seçeneklerdir. TD Garden’da oynanacak 1. maç için Premium Loge ve saha kenarı koltukların fiyatları , yeniden satış platformlarında kolaylıkla 1.500 doları aşabilir.

Seri Momentum: Boston, Philadelphia'ya karşı altı playoff serisini üst üste kazandı. 76ers erken bir sürpriz yaparsa, Philly taraftarları bir atılım hissettiği için Philadelphia'daki 3. ve 4. maçların fiyatlarının fırlaması beklenebilir.

Pazar Talebi: Her iki şehir de en tutkulu basketbol pazarları arasındadır. TD Garden, playofflar başlamadan önce genellikle birincil bilet stoğunu tüketir ve birçok taraftar için tek seçenek ikincil pazar kalır.

BOS - Form Tümü Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic K

Boston Celtics 144 - 118 New Orleans Pelicans K

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics K

Boston Celtics 113 - 102 Charlotte Hornets K

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors K PHI - Form Tümü Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic K

Philadelphia 76ers 126 - 106 Milwaukee Bucks K

Indiana Pacers 94 - 105 Philadelphia 76ers K

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers K

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers K