Kerim Alajbegovic, neredeyse kesin olarak Juventus'un oyuncusu oluyor. Henüz 18 yaşındaki Bosnalı futbolcu, cumartesi günü aralarında Miralem Pjanic'in de bulunduğu isimlerle birlikte Torino Havalimanı'nda bir araca binerken görüntülendi.

Köln doğumlu Alajbegovic, geçen yaz söz konusu kulübün onu yalnızca 2 milyon euroya Red Bull Salzburg'a satmasından önce FC Köln ve Bayer Leverkusen altyapılarında yetişti.

Alajbegovic, o dönemde Leverkusen'in A takımında henüz bir maça çıkmamıştı, ancak kulübün bu yaz 8 milyon euroluk geri satın alma maddesini devreye sokmasıyla bunun değişmesi bekleniyordu.

Leverkusen bunu sebepsiz yere yapmadı: Alajbegovic, genç yaşına rağmen Salzburg formasıyla 13 gol ve 4 asist üretti. Ayrıca Dünya Kupası'nda Katar'a attığı olağanüstü golle de adından söz ettirdi.

Leverkusen elinde altın olduğunu biliyordu, ancak sol kanat oyuncusunun satışı konusunda uzun süre tereddüt yaşadı. Şimdi ise Leverkusen, böylece A takımda hiç maça çıkmamış olan iki ayağını da kullanabilen hücum oyuncusundan yine de para kazanma kararı aldı.

Juventus, ilk etapta 33 milyon euro ödeyecek; bu rakam bonuslarla birlikte 40 milyon euroya kadar çıkabilecek. Ayrıca Alman ekibi, görüşmelerde sonraki satıştan pay da aldı.

Cumartesi günü Alajbegovic'in, aralarında vatandaşı ve eski Juve oyuncusu Pjanic'in de bulunduğu isimlerin eşliğinde transferini tamamlamak üzere bir araca bindiği görüldü.

Alajbegovic, Jeff Ekhator'un ardından Juventus'un ikinci büyük takviyesi olacak. 19 yaşındaki santrfor, yaklaşık 16 milyon euro karşılığında Genoa'dan geldi. Ayrıca Zeki Çelik de AS Roma'dan bedelsiz olarak kadroya katıldı.