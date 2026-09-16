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UEFA Nations League B
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Bilino Polje Stadium
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Bosna-Hersek - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League B
Bosna Hersek
Polonya

Bosna-Hersek, UEFA Uluslar Ligi B'de Polonya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Bosna-Hersek ile Polonya, 5 Ekim 2026'da Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Yüksek profilli bu mücadele, grupta kritik puanlar için savaşan iki tutkulu Avrupa ekibini bir araya getiriyor.

GOAL, Bilino Polje Stadyumu'ndaki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Resmî bilet satış noktalarını, ikincil piyasa seçeneklerini, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek - Polonya maçı, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati tarihe yaklaşıldığında netlik kazanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 4
Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Polonya maçı biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, iç saha millî maçları için birincil satışları yürüten Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun (NFSBIH) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli biletleri güvence altına almak için başvurmanız gereken ilk adrestir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Bosna-Hersek - Polonya maçı biletleri ne kadar?

Resmî NFSBIH bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için 20 €'dan başlıyor. Bilino Polje Stadyumu'ndaki koltuk kategorisine ve görüş açısına göre maliyetler artıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor. Nihai fiyatlar, tribün kategorisine, konuma ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - Polonya form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ancak turnuvanın önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte Bosna-Hersek sekiz gol atıp yedi gol yedi ve bu seride üst üste galibiyet elde edemedi.

Polonya'nın son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi getirdi. Son sonuç, Ukrayna'ya 0-2 kaybedilmesinin ardından Nijerya ile oynanan hazırlık maçında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Urban'ın ekibi bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp altı gol yerken, Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk ve Malta'ya karşı alınan galibiyetler tek parlak anlar oldu.

BIH

BIH - Form

PAN
B1-1
CAN
B1-1
SUI
K4-1
QAT
K3-1
USA
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
POL

POL - Form

MAL
K2-3
ALB
K2-1
SWE
K3-2
UKR
K0-2
NGA
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Bosna-Hersek - Polonya: Son maçların karşılıklı kayıtları

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ekim 2020'de oynandı ve Polonya, Varşova'daki UEFA Uluslar Ligi A maçını 3-0 kazandı. Bundan önce Bosna-Hersek, aynı ay Saraybosna'daki rövanş maçında Polonya'yı 1-2 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmanın genelinde daha iyi bilanço Polonya'ya ait. Polonya üç galibiyet alırken Bosna-Hersek bir kez kazandı ve bir maç berabere bitti.

Kafa Kafaya

Bosna HersekÇizimPolonya
0
1
4
UEFA Nations League A
Polonya badge
Polonya
POL
3
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
0
MS
UEFA Nations League A
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
1
Polonya badge
Polonya
POL
2
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
1
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
0
MS
Hazırlık Maçları
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
2
Polonya badge
Polonya
POL
2
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
1
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
0
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bosna-Hersek - Polonya puan durumu

Grp. 4

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bosna HersekBosna HersekBIH
00000000
2
PolonyaPolonyaPOL
00000000
3
RomanyaRomanyaROU
00000000
4
İsveçİsveçSWE
00000000
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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