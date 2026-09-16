Bosna-Hersek - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Bosna-Hersek ile Polonya, 5 Ekim 2026'da Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Yüksek profilli bu mücadele, grupta kritik puanlar için savaşan iki tutkulu Avrupa ekibini bir araya getiriyor.

GOAL, Bilino Polje Stadyumu'ndaki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Resmî bilet satış noktalarını, ikincil piyasa seçeneklerini, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek - Polonya maçı, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati tarihe yaklaşıldığında netlik kazanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Polonya maçı biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, iç saha millî maçları için birincil satışları yürüten Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun (NFSBIH) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli biletleri güvence altına almak için başvurmanız gereken ilk adrestir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Bosna-Hersek - Polonya maçı biletleri ne kadar?

Resmî NFSBIH bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için 20 €'dan başlıyor. Bilino Polje Stadyumu'ndaki koltuk kategorisine ve görüş açısına göre maliyetler artıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor. Nihai fiyatlar, tribün kategorisine, konuma ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - Polonya form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ancak turnuvanın önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte Bosna-Hersek sekiz gol atıp yedi gol yedi ve bu seride üst üste galibiyet elde edemedi.

Polonya'nın son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi getirdi. Son sonuç, Ukrayna'ya 0-2 kaybedilmesinin ardından Nijerya ile oynanan hazırlık maçında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Urban'ın ekibi bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp altı gol yerken, Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk ve Malta'ya karşı alınan galibiyetler tek parlak anlar oldu.

Bosna-Hersek - Polonya: Son maçların karşılıklı kayıtları

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ekim 2020'de oynandı ve Polonya, Varşova'daki UEFA Uluslar Ligi A maçını 3-0 kazandı. Bundan önce Bosna-Hersek, aynı ay Saraybosna'daki rövanş maçında Polonya'yı 1-2 mağlup etmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmanın genelinde daha iyi bilanço Polonya'ya ait. Polonya üç galibiyet alırken Bosna-Hersek bir kez kazandı ve bir maç berabere bitti.

Bosna-Hersek - Polonya puan durumu