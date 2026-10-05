Bosna-Hersek ile Polonya, 5 Ekim 2026'da Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Bu yüksek profilli mücadele, grupta kritik puanlar için savaşan iki tutkulu Avrupa ekibini bir araya getiriyor.

GOAL, Bilino Polje Stadyumu'nda yerinizi almanız için gereken tüm temel detayları sunuyor. Resmi bilet satış noktalarını, ikinci el pazar seçeneklerini, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek - Polonya maçı, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati tarihe yakın bir zamanda netleşecek.

UEFA Nations League B - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Polonya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha milli maçları için birincil satışları yürüten Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun (NFSBIH) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde yüz değerindeki biletleri almak için başlıca adresinizdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenirse, Ticombo gibi ikinci el platformlar tercih edilebilir.

Bosna-Hersek - Polonya biletleri ne kadar?

Resmi NFSBIH bilet satış portalında standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için 20 €'dan başlıyor. Bilino Polje Stadyumu'ndaki tribün bölümü ve görüş açısına göre maliyetler artıyor.

Ticombo gibi ikinci el pazarlarında ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor ve nihai ücretler tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - Polonya form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ancak turnuvanın daha önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta Bosna-Hersek sekiz gol atarken yedi gol yedi ve bu süreçte üst üste galibiyet alamadı.

Polonya'nın son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet getirdi. Son sonuç, Ukrayna'ya 0-2 kaybedilmesinin ardından Nijerya ile oynanan hazırlık maçında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Urban'ın ekibi bu beş maçlık süreçte yedi gol attı ve altı gol yedi. Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk ve Malta karşısında alınan galibiyetler ise tek olumlu notlar oldu.

Bosna-Hersek - Polonya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ekim 2020'de oynandı ve Polonya, Varşova'daki UEFA Uluslar Ligi A maçında 3-0 kazandı. Ondan önce Bosna-Hersek, aynı ay Saraybosna'daki rövanş maçında Polonya'yı 1-2 mağlup etmişti. Kayda geçen beş karşılaşmada Polonya daha iyi bir tabloya sahip; Polonya üç kez kazanırken Bosna-Hersek bir kez galip geldi ve bir maç berabere bitti.

Bosna-Hersek - Polonya puan durumu