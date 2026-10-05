24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
UEFA Nations League B
team-logoBosna Hersek
Bilino Polje Stadium
team-logoPolonya
Book Bosnia and Herzegovina vs Poland Tickets
Yardımcı:

Bosna-Hersek - Polonya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar B Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Bosna Hersek
Polonya

Bosna-Hersek, UEFA Uluslar Ligi B'de Polonya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Bosna-Hersek ile Polonya, 5 Ekim 2026'da Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Bu yüksek profilli mücadele, grupta kritik puanlar için savaşan iki tutkulu Avrupa ekibini bir araya getiriyor.

GOAL, Bilino Polje Stadyumu'nda yerinizi almanız için gereken tüm temel detayları sunuyor. Resmi bilet satış noktalarını, ikinci el pazar seçeneklerini, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Bosna-Hersek - Polonya maçı, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati tarihe yakın bir zamanda netleşecek.

crest
UEFA Nations League B - Hafta 4
Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - Polonya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, iç saha milli maçları için birincil satışları yürüten Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun (NFSBIH) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde yüz değerindeki biletleri almak için başlıca adresinizdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenirse, Ticombo gibi ikinci el platformlar tercih edilebilir.

Bosna-Hersek - Polonya biletleri ne kadar?

Resmi NFSBIH bilet satış portalında standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için 20 €'dan başlıyor. Bilino Polje Stadyumu'ndaki tribün bölümü ve görüş açısına göre maliyetler artıyor.

Ticombo gibi ikinci el pazarlarında ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 48 €'dan başlıyor ve nihai ücretler tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Bosna-Hersek - Polonya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - Polonya form durumu

Bosna-Hersek, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ancak turnuvanın daha önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta Bosna-Hersek sekiz gol atarken yedi gol yedi ve bu süreçte üst üste galibiyet alamadı.

Polonya'nın son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet getirdi. Son sonuç, Ukrayna'ya 0-2 kaybedilmesinin ardından Nijerya ile oynanan hazırlık maçında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Urban'ın ekibi bu beş maçlık süreçte yedi gol attı ve altı gol yedi. Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk ve Malta karşısında alınan galibiyetler ise tek olumlu notlar oldu.

BIH

BIH - Form

QAT
K3-1
USA
K2-0
POL
B0-0
ROU
K2-4
SWE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
POL

POL - Form

UKR
K0-2
NGA
B2-2
BIH
B0-0
SWE
K3-1
ROU
K6-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bosna-Hersek - Polonya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ekim 2020'de oynandı ve Polonya, Varşova'daki UEFA Uluslar Ligi A maçında 3-0 kazandı. Ondan önce Bosna-Hersek, aynı ay Saraybosna'daki rövanş maçında Polonya'yı 1-2 mağlup etmişti. Kayda geçen beş karşılaşmada Polonya daha iyi bir tabloya sahip; Polonya üç kez kazanırken Bosna-Hersek bir kez galip geldi ve bir maç berabere bitti.

Kafa Kafaya

Bosna HersekÇizimPolonya
0
2
3
UEFA Nations League B
Polonya badge
Polonya
POL
0
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
0
MS
UEFA Nations League A
Polonya badge
Polonya
POL
3
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
0
MS
UEFA Nations League A
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
1
Polonya badge
Polonya
POL
2
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
1
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
0
MS
Hazırlık Maçları
Bosna Hersek badge
Bosna Hersek
BIH
2
Polonya badge
Polonya
POL
2
MS
3Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bosna-Hersek - Polonya puan durumu

Grp. 4

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İsveçİsveçSWE
321063+37
B
K
K
2
Bosna HersekBosna HersekBIH
312053+25
B
K
B
3
PolonyaPolonyaPOL
311173+44
K
K
B
4
RomanyaRomanyaROU
3003312-90
K
K
K
Yükselme
Yükselme Play-off
Küme Düşme
Küme Düşme Play-off

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin