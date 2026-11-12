Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Barbarez: "Alajbegovic korkusuz, herkesten farklı. Altın Top mu? Gelecekte kazanabilir"

Tuttosport'a konuşan Barbarez, 'kendi' Alajbegovic'ini şöyle anlatıyor: "Onu Bayer Leverkusen U19 takımının maçlarında birkaç kez izledim ve U21 millî takımımıza alınması için ısrar eden bendim. Profesyonel düzeyde oynamaya başlamasını bekliyorduk; bu da Salzburg'da gerçekleşti. Onu hemen Bosna-Hersek millî takımına çağırmamızı sağlayan işaret buydu. Juventus onun muazzam potansiyelini uzun zamandır biliyor. Bu, Kerim için ileriye doğru büyük bir adım. Torino'da çok şey öğrenip daha da gelişebileceğine inanıyorum."

Alajbegovic'in en iyi özellikleri: "Tekniğinin, bire birde rakibini geçme becerisinin ve iki ayağını da kullanabilmesinin yanı sıra, yaşı düşünüldüğünde en çok dikkat çeken özellikleri kendine güveni ve cesareti. Gerçekten hiçbir şeyden korkmuyor. Henüz 19 yaşında olmasına ve profesyonel düzeyde yalnızca ikinci sezonunu geçirmesine rağmen daha ilk günden büyük sorumluluklar üstlendi. Bu, çok takdir ettiğim bir özellik. Oyunun içinde olmak ve takıma yardım etmek istiyor; bunu Juventus'ta da yapıyor."

Juventus'taki baskıyla başa çıkmaya hazır olduğunu düşünüyor mu? "Evet, ama zamana ihtiyacı olacak; her genç futbolcu gibi. Futbola odaklanmalı, çok çalışmalı ve her şeyi hemen kanıtlama ihtiyacı hissetmemeli."

Geleceği: "Söylenecek fazla bir şey yok: Ballon d'Or kapsamında dünyanın en iyi genç futbolcusu sıralamasında yedinci olması (Kopa Kupası, editörün notu) tesadüf değildi. Zamanla ve sıkı çalışmayla gelecekte o noktaya ulaşabilir. Önünde parlak bir gelecek var."