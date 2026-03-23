Bosna-Hersek milli takım teknik direktörü, Brondby'nin Galli teknik direktörünü suçluyor: "Tahirovic'i kasten kadro dışı bıraktı"

Dünya Kupası play-off finallerinde İtalya'nın olası rakiplerinden birinin kulübünde tartışma çıktı. Brøndby teknik direktörü Steve Cooper, Bosna-Hersek milli takım teknik direktörü tarafından Dünya Kupası play-off'ları öncesinde kasten bir oyuncusunu oyun dışı bıraktığı iddiasıyla suçlandı.



SUÇLAMA - Sergej Barbarez, 23 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusu Benjamin Tahirovic'in, Gallerli olan Cooper'ın "kökleri ve kökenleri" ile ilgili nedenlerden dolayı Danimarkalı kulüp tarafından kadro dışı bırakıldığını söylediğini iddia etti. Galler, Perşembe günü Cardiff'te play-off yarı finalinde Bosna-Hersek ile karşılaşacak; kazanan takım, bu yaz yapılacak finallere katılmak için İtalya ile Kuzey İrlanda arasındaki maçın galibini ağırlayacak.