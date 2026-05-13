Bosna-Hersek - Katar maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lumen Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek ile Katar arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Bosna-Hersek ile Katar arasındaki maç, 24 Haziran'da Seattle'daki Lumen Field'da 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak.

Bosna-Hersek, Avrupa'nın en güçlü ülkeleriyle rekabet edebilecek yetenekli bir nesil oluşturmaya devam ederken, Katar ise son dönemde uluslararası sahnede gösterdiği performanslarla değerli bir turnuva tecrübesi kazanmış durumda.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama seçenekleri, stadyum bilgileri ve biletler tükenmeden önce taraftarların en ucuz koltukları nereden temin edebilecekleri dahil olmak üzere, Bosna-Hersek - Katar maçı biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Bosna Hersek - Katar maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
24 Haziran 2026 - 19:00Bosna Hersek - KatarLumen Field, SeattleBilet

Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekan ve ŞehirBiletler
12 Haziran 2026Kanada - Bosna HersekBMO Field Toronto, Kanada Biletler
18 Haziran 2026İsviçre - Bosna HersekSoFi Stadyumu, Inglewood (Los Angeles), ABD Biletler
24 Haziran 2026Bosna-Hersek - KatarLumen Field Seattle, ABD Bilet

2026 Katar Dünya Kupası Maç Programı 

TarihMaçMekan ve ŞehirBiletler
13 Haziran 2026Katar - İsviçreLevi's Stadyumu Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD Bilet
18 Haziran 2026Kanada - KatarBC Place Vancouver, Kanada Bilet
24 Haziran 2026Bosna Hersek - KatarLumen Field Seattle, ABD Bilet

Bosna Hersek - Katar maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek - Katar maçı biletlerini alabilmelerinin birkaç yolu vardır.

  • Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, rastgele kura çekilişleri ve "ilk gelen alır" dönemleri dahil olmak üzere çeşitli satış aşamalarında bilet stoğunu piyasaya sürmeye devam ediyor.
  • FIFA yeniden satış pazarı: Taraftarlar, FIFA'nın resmi bilet borsası aracılığıyla doğrulanmış yeniden satış biletlerini doğrudan diğer taraftarlardan satın alabilirler.
  • İkincil bilet pazarları: StubHub, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk bulmanın bir alternatifi olmaya devam ediyor.
  • Ağırlama paketleri: Birinci sınıf bir deneyim arayan taraftarlar, lounge erişimi, yemek ve maç günü özel ağırlama hizmetlerini içeren VIP koltuk paketleri satın alabilirler.

Tüm FIFA Dünya Kupası biletlerinin dijital olması ve FIFA'nın resmi mobil bilet uygulaması üzerinden yönetilmesi bekleniyor.

Bosna-Hersek - Katar maçının en ucuz biletlerini arayan taraftarlar, maçın başlamasına yakın fiyatlar yükselmeden önce yerlerini erken ayırtmalıdır.

Bosna Hersek - Katar maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik bir fiyatlandırma modeli getirmiştir; bu, bilet fiyatlarının koltuk kategorisine, mevcut koltuk sayısına ve genel talebe göre değişeceği anlamına gelir.

Grup aşaması maçları, özellikle erken satış dönemlerinde, taraftarların Dünya Kupası'nı canlı olarak deneyimlemeleri için en uygun fiyatlı fırsatlar arasında yer almaktadır.

Bosna-Hersek ile Katar arasındaki maçın en ucuz biletlerinin, koltuk konumuna ve ikinci el piyasa koşullarına bağlı olarak şu anda yaklaşık 70 ila 140 dolar arasında olması bekleniyor.

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek FinallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Lumen Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Bosna Hersek - Katar maçı, Kuzey Amerika'nın en gürültülü ve en ikonik futbol stadyumlarından biri olan Washington eyaletinin Seattle kentindeki Lumen Field'da oynanacak.

NFL'nin Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın ev sahipliği yaptığı stadyum, inanılmaz atmosferi ve tutkulu taraftarlarıyla ünlüdür.

Lumen Field'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçları sırasında 68.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor ve stadyum, turnuva boyunca birçok önemli maça ev sahipliği yapacak.

Seattle, futbol kültürü, enerjik taraftarları ve modern altyapısı sayesinde turnuvanın en öne çıkan ev sahibi şehirlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

