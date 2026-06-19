Bosna-Hersek - Katar 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - Katar maçı, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 GMT ve 14:00 EST'de başlayacak.

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Bosna-Hersek - Katar: Maçın arka planı

Pasifik Kuzeybatı'nda oynanacak bu karşılaşma, B Grubu'ndaki her iki takımın da 2. maç gününde yaşadıkları yıkıcı yenilgilerin ardından toparlanmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. Grup dinamiklerini altüst eden zorlu ikinci tur maçlarının ardından – Bosna-Hersek, Los Angeles’ta İsviçre’ye 4-1 yenilirken, Katar ise Vancouver’da ev sahibi Kanada’ya karşı tarihi bir 6-0 mağlubiyet yaşadı – Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik toparlanma ve bu yoğun karşılaşmalardan kaynaklanan ciddi kadro krizlerini yönetmenin, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek sahil şeridine doğru yola çıkıyor.

Bosna-Hersek teknik direktörü Sergej Barbarez, Avrupa rakiplerine karşı ikinci yarıda maruz kaldığı baskı altında çöken takımını bir an önce toparlamak zorunda. Barbarez, 80. dakikada stoper Tarik Muharemović’in aldığı felaket niteliğindeki kırmızı kartın ardından savunma düzenini yeniden ayarlamak zorunda kalacak ve takımı yeniden dengelemek, oyunun temposunu belirlemek ve rakibin savunmasını aşmak için Sead Kolašinac ile kaptan Edin Džeko’nun kalan taktiksel tecrübesine büyük ölçüde güvenmek zorunda kalacak. Karşılarında ise, ağır yenilgide savunma oyuncusu Homam Ahmed ve orta saha oyuncusu Assim Madibo’nun aldığı iki doğrudan kırmızı kartın ardından tam bir kadro seçimi kriziyle karşı karşıya kalan Katar bulunuyor. “Maroons” olarak bilinen Katar, 1. maç gününde İsviçre’ye karşı zorlu bir mücadelenin ardından elde ettikleri 1-1’lik beraberlikte başarılı olan inatçı bir oyun planına sahip.

Son teknolojiyle donatılmış Seattle Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamalar ve geçici kadroların yer aldığı karmaşık bir satranç maçı olacak. Her iki takım da bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı geçiş takibi belirleyici unsurlar olacak. Katar, bu maçı kendini affettirmek ve eleme turlarına kalma iddiasını ortaya koymak için ideal bir fırsat olarak görecek; Bosna ise sahaya, tecrübeli ruhunu, akıcı kontrataklarını ve rakibin yapısal hatalarını cezalandırmak için keskin bitiriciliğini birer silah olarak kullanmaya hevesli bir şekilde çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, son 32 turuna kalma umutlarını canlı tutmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

İsviçre 4-1 Bosna-Hersek

Sergej Barbarez’in takımı, Los Angeles’ta ikinci yarıda büyük bir çöküş yaşadı ve sonuçta etkili bir İsviçre takımına karşı 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı. Bosnalılar, çekişmeli geçen ilk yarıda inanılmaz derecede disiplinli bir savunma sergiledi, İsviçreli hücum oyuncularını başarıyla durdurdu ve Avrupalı rakiplerine adım adım ayak uydurarak devre arasına golsüz bir beraberlikle girdi.

Ancak, ikinci yarıda bu yapısal direnç bir anda yok oldu. İsviçre, 74. dakikada Johan Manzambi’nin golüyle skoru açtı. 80. dakikada ise stoper Tarik Muharemović’in doğrudan kırmızı kart görmesiyle Bosna’nın aşılması imkânsız bir engel haline geldi. Sayısal dezavantaj acımasızca cezalandırıldı; Rubén Vargas skoru ikiye çıkardı, ardından Manzambi ikinci golünü attı. İkinci yarıda oyuna giren Ermin Mahmić, uzatma dakikalarında tarihi bir teselli golü attı, ancak Granit Xhaka 97. dakikada penaltı vuruşuyla skoru kesinleştirdi. Bu ağır yenilgi, Barbarez'e 3. maç günü öncesinde kapatması gereken ciddi savunma açıkları bıraktı.

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Kanada 6-0 Katar

Maroons, Vancouver’da tam anlamıyla tarihi bir kabus gecesi yaşadı; yoğun baskı altında tamamen dağıldı ve ev sahibi Kanada’ya karşı 6-0’lık yıkıcı bir yenilgiye boyun eğdi. Katar, 16. dakikada Cyle Larin’in açılış golüyle erken bir zorlu mücadeleye girdi; bunu kısa süre sonra Jonathan David’in kusursuz bir vuruşu izledi.

Taktiksel bir geri dönüş umudu, 33. dakikada savunma oyuncusu Homam Ahmed’in doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla tamamen ortadan kalktı. David, devre bitmeden hemen önce bir gol daha attı ve maç, ikinci yarının başlarında orta saha oyuncusu Assim Madibo’nun 53. dakikada Katar’ın ikinci kırmızı kartını almasıyla tam bir kaosa dönüştü. Dokuz kişi kalan Maroons’un savunma bloğu tamamen çöktü. Nathan Saliba dördüncü golü attı, Mohammed Manai’nin talihsiz kendi kalesine attığı gol ise acıyı daha da artırdı ve David, uzatma dakikalarının sonlarında tarihi hat-trick’ini tamamladı. Katar, Seattle’a yapacağı seyahat öncesinde şimdi eşi benzeri görülmemiş bir psikolojik toparlanma sergilemek zorunda.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Bosna-Hersek (Sergej Barbarez)

Sergej Barbarez, takımının turnuvanın ev sahibi Kanada’yı açılış maçında 1-1 berabere kalarak tarihsel bir başarıya imza atmasını sağlayan cesur yapısal temeli terk etmesine gerek yok. Takımda yer alan dikey hareketler, kolektif azim ve tecrübeli liderlik, Bosna-Hersek’in küresel sahnede puanlar için mücadele etmek için gerekli temel araçlara sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Barbarez, İsviçre maçında devre arasından sonra takımının tamamen pes etmesine neden olan savunma hatalarını ve ikinci yarıdaki çöküşü acımasızca düzeltmek zorundadır. Bu görev, 80. dakikada stoper Tarik Muharemović’in aldığı felaket niteliğindeki doğrudan kırmızı kart nedeniyle büyük ölçüde karmaşıklaşmıştır. Barbarez’in öncelikli taktiksel ayarlaması, savunma hattını tamamen yeniden yapılandırmaya odaklanmalı ve geçici stoper ikilisinin Sead Kolašinac ile anında uyum sağlamasını sağlamalıdır. Orta saha pivotu, Katar’ın forvet hattının yeni değiştirilen savunma hattını açığa çıkarmasını önlemek için, hızlı dikey geçişleri takip ederek ve yan boşlukları kapatarak çok daha uyumlu bir savunma kalkanı oluşturmalıdır.

Katar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui’nin, takımının 1. maç gününde yüksek puanlı İsviçre takımını tarihsel bir şekilde sinirlendirerek 1-1 beraberliği elde etmesini sağlayan dirençli ve pragmatik planını tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Bu kompakt yapısal organizasyon, mükemmel bir şekilde uygulandığında takımın en güvenilir varlığı olmaya devam ediyor; ancak Kanada karşısında yaşanan mutlak disiplin felaketinin ardından, grup aşamasındaki son maçları büyük bir taktiksel revizyon gerektiriyor.

Defans oyuncusu Homam Ahmed ve orta saha oyuncusu Assim Madibo’ya doğrudan kırmızı kartların gösterilmesinin ardından eşi benzeri görülmemiş bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Katar için, tamamen pasif kalmak ya da standart pozisyon rolleriyle oynamak anında felakete yol açacaktır. Lopetegui’nin öncelikli ayarlaması, aşırı kompakt bir alçak savunma bloğu kullanarak ciddi şekilde eksik kadroyu dengelemeye odaklanmalıdır. Orta saha ve savunmadaki kilit oyuncularından mahrum kalan Katar, orta sahadaki geçiş yollarını kapatmak için dar ve son derece disiplinli bir savunma kalkanına çekilmelidir. Topu kazandıklarında ise, Bosnalıların kontr-presini anında dikey bir hızla aşmalı ve Akram Afif’in bireysel izolasyon tehdidi ile doğrudan hızına tamamen güvenerek, hücum boğulmadan önce nadir geçiş fırsatlarını en üst düzeye çıkarmalıdır.

3. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Bosna-Hersek takım haberleri

Sergej Barbarez’in Pasifik Kuzeybatı’ya giderken önündeki en büyük zorluk, takımın psikolojik toparlanmasını sağlarken savunma omurgasını tamamen yeniden inşa etmektir. Los Angeles’ta İsviçre’ye karşı 2. Maç Günü’nde alınan 4-1’lik ağır yenilginin ardından, takımla ilgili en çok konuşulan konu savunmadaki kritik boşluktur. Stoper Tarik Muharemović, doğrudan kırmızı kart gördüğü için kadroda yer alamayacaktır.

Bosna, savunmasını alışılagelmiş yapısı içinde dengelemeye çalışacak. Muharemović’in zorunlu yokluğunda, tecrübeli lider Sead Kolašinac ve stoper partneri Nikola Katić, kaleci Nikola Vasilj’i koruyan savunma hattını istikrara kavuşturmak için büyük bir yapısal sorumluluk üstlenmek zorunda. Sağ bek Amar Dedić’in, İsviçre maçında sarı kart görmesine rağmen pozisyonunu koruması bekleniyor. Orta sahada ise Benjamin Tahirović ve Ivan Šunjić, orta sahaya fiziksel yoğunluk katmak için ilk 11'deki yerlerini korumaya çalışacaklar.

Forvet hattında ise efsanevi kaptan Edin Džeko, hücum hattına liderlik etmek üzere kendine güvenle yerini koruyacak. 2. maç gününde sarı kart gördükten kısa bir süre sonra oyundan alınan Džeko, Ermedin Demirović ve genç kanat oyuncusu Kerim Alajbegović ile birlikte hücumun odak noktası olacak. Ancak, 2. maç gününde gol atan Ermin Mahmić, oyuna sonradan girip attığı golün nadir bir parlak nokta olması nedeniyle daha önemli bir rol için yoğun çaba gösteriyor.

Katar takım haberleri

Julen Lopetegui, takımını kazanması zorunlu bir maça hazırlarken, taktik ve lojistik açıdan daha da karmaşık bir bulmaca ile karşı karşıya. Maroons ile ilgili en çok konuşulan konu, ortak ev sahibi Kanada’ya karşı yaşadıkları kaotik 6-0’lık yenilginin ardından ortaya çıkan ve iki oyuncunun da cezalı duruma düşmesiyle sonuçlanan, eşi benzeri görülmemiş bir kadro krizi. Katar, her ikisi de doğrudan kırmızı kart gördükleri için kilit savunma oyuncusu Homam Ahmed ve orta sahanın belkemiği Assim Madibo’dan yoksun kalacak ve takımın omurgası tamamen zayıflayacak.

Lopetegui’nin geçici olarak oluşturduğu yapısal temel, yoğun bir taktiksel değişiklik gerektirecek. Defansif açıdan, stoperler Chancel Mbemba ve Sikou Kapuadi, Bosnalıların fiziksel baskısını absorbe etmeye çalışacak çekirdek duvarı oluşturacak. Turnuvanın başlarında hayati bir gol katkısıyla üst düzey bir performans sergileyen sol kanat bek Arthur Masuaku, kaleci Lionel Mpasi'nin tamamen açıkta kalmasını önlemek için sağ kanat bek Aaron Wan-Bissaka ile birlikte hücum içgüdülerini büyük ölçüde dizginlemesi gerekecek.

Asıl ikilem, Madibo’nun bıraktığı boş savunma orta saha kalkanını doldurmakta yatıyor. Orta saha oyuncuları Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe ve Ngal’ayel Mukau, Bosna’nın tempoyu belirlemesini engellemek için dikey hareket hızlarını ve savunma takibini artırmak zorunda. Forvet hattında gol yükü tamamen Yoane Wissa ve tecrübeli forvet Cédric Bakambu’nun omuzlarında; Lopetegui, bu forvet hattının oyuna hızlı bir tempo katmasını ve nadir kontratak fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesini bekliyor.

Bosna-Hersek - Katar maçında öne çıkan ikililer

Akram Afif - Sead Kolašinac

Katar'ın 2. maç günündeki disiplin çöküşü ve ağır yenilgisinin ardından, Akram Afif, Julen Lopetegui'nin ciddi şekilde zayıflamış hücum hattında tartışmasız yaratıcı odak noktası ve en tehlikeli silah olmaya devam ediyor. Dünya standartlarında bir alan algısı ve doğrudan hızla oynayan Afif, Maroons'un tüm geçiş yükünü omuzlarında taşımakla görevlendirilmiştir. Bosna-Hersek’in savunma bloğunu aşmak için Afif’in rolü hayati önem taşıyacak; patlayıcı dikey hızını ve keskin bireysel becerilerini kullanarak savunmacıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı, kontra ataklarda topu hızla ilerletmeli ve Cédric Bakambu gibi merkezdeki oyuncuları beslemeli.

Onu durdurma görevi ise Bosna’nın savunma hattının kilit ismi olan, son derece deneyimli Sead Kolašinac’a düşüyor. Genç stoper Tarik Muharemović, 2. maç gününde gördüğü kırmızı kart nedeniyle kesinlikle forma giyemeyeceğinden, Kolašinac yeniden düzenlenmiş merkez bloğunu istikrara kavuşturmak için muazzam bir liderlik sorumluluğunu üstlenmek zorunda. Kolašinac, pozisyonuna mutlak bir konsantrasyon ve agresif bir fiziksel oyun sergilemeli; oyuna dair üstün okuma yeteneğini kullanarak yan boşlukları kapatmalı, Afif’in içe doğru kesme yollarını etkisiz hale getirmeli ve Katar’ın erken bir geçiş ivmesi kazanmasını engellemelidir.

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Edin Džeko - Chancel Mbemba

Bosna-Hersek takımının mutlak kalbi, tüm zamanların en golcü oyuncusu ve tecrübeli referans noktası olan kaptan Edin Džeko, hücum ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını açmakla görevli. Džeko, efsanevi top tutma yeteneği ve hava hakimiyetini kullanarak yüksek baskıyı aşmak ve son üçte bir sahada kusursuz hücum dizilerini yönetmek suretiyle, fiziksel ve teknik açıdan en önemli odak noktası oluyor. Derin savunma yapması talimatı alacak Katar bloğu karşısında, boşluklara sızma, Kerim Alajbegović gibi orta sahadan gelen oyuncularla bağlantı kurma ve ceza sahasında acımasızca bitirme yeteneği, rakibin dengesini kolayca bozacaktır.

Bu efsanevi forvet tehdidini durdurmaya çalışan isim ise Katar’ın öne çıkan savunma oyuncusu Chancel Mbemba. Mbemba, savunma ortağı Homam Ahmed’in cezası nedeniyle Lopetegui’nin geçici olarak oluşturduğu savunma hattının kalbinde kilit rol üstlenmek ve hayati öneme sahip taktiksel koruma sağlamakla görevlendirildi. Mbemba’nın topun olmadığı anlardaki savunma disiplini, Seattle Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Merkezdeki boşlukları kapatmak, Džeko’nun dönüp kaleye yönelmesine zaman tanımamak ve Bosnalıların ceza sahasını tamamen domine etmesini engelleyerek Katar’ı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmemek için pozisyonunu agresif bir şekilde yönetmesi gerekiyor.

B Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından, B Grubu’nda son iki takım için aşılması zor bir engel ortaya çıktı. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, dört puan ve +6 gol farkıyla liderlik koltuğunda otururken, İsviçre dört puan ve +3 gol farkıyla ikinci sırada onu yakından takip ediyor. Bu durum, hem Bosna-Hersek (−3 gol farkı) hem de Katar’ı (−6 gol farkı) sadece birer puanla tablonun en altında bırakıyor.

Seattle Stadyumu’nda oynanacak 3. Maç Günü karşılaşması, turnuvada kalmak için çaresizce mücadele eden her iki ülke için de matematiksel olarak hayati bir dönüm noktası niteliğinde.

Bosna-Hersek kazanırsa

Sergej Barbarez'in takımının alacağı kesin bir galibiyet, puanlarını dörde çıkararak onları 32'li tur biletini alma yarışında sağlam bir konuma getirecektir. Kanada ile İsviçre arasındaki maçın sonucuna bağlı olarak, büyük bir galibiyet, gol farkını kendi lehlerine büyük ölçüde çevirirse, teorik olarak Bosna'nın ilk iki sıradaki otomatik tur atlama pozisyonu için mücadele etmesine olanak sağlayabilir. En önemlisi, dört puana ulaşmak, Bosna-Hersek’e en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak turnuvaya katılmak için son derece güçlü bir matematiksel şans verecek; buna karşılık Katar’ı bir puanda kalarak turnuvadan tamamen elenecek ve Julen Lopetegui’nin takımını turnuvadan çıkaracaktır.

Katar kazanırsa

Julen Lopetegui’nin takımı dramatik bir geri dönüş yaparak üç puanı alabilirse, bu durum kampanyalarını tamamen canlandıracak ve Maroons’u dört puana yükseltecektir. Dört puana ulaşmak, Katar’a üçüncü sıra kaderini tamamen kontrol etme şansı verecek ve wild card sıralamasından eleme turlarına sızmak için geçerli bir temel sağlayacaktır. Tersine, bu sonuç Bosna-Hersek’i tek puanda donduracak, Barbarez’in takımının erken elenmesini kesinleştirecek ve Dünya Kupası serüvenini grup aşamasında sona erdirecektir.

Beraberlik senaryosu

Seattle’da alınacak bir beraberlik, her iki takım için de matematiksel bir felaket anlamına gelir ve Bosna-Hersek ile Katar’ı, her ikisi de sadece iki puanla grubun en altında kalır. 48 takımlı turnuva yapısı altında, iki puanla üçüncü sıra wild card yoluyla bir üst tura çıkma ihtimalinin tarihsel olarak son derece düşük olması nedeniyle, bir beraberlik her iki ülkeyi de 32’li tur başlamadan önce karşılıklı olarak elenmeye mahkum eder.

Takım haberleri ve kadrolar

Bosna-Hersek takımı, Sergej Barbarez tarafından yönetiliyor. Mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmemiştir ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Katar'ın başında ise teknik direktör Julen Lopetegui bulunuyor. Rakip takımda olduğu gibi, bu maçla ilgili de şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz açıklanmadı. Maç yaklaştıkça takımlarla ilgili yeni haberler paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Mevcut verilere göre, Bosna-Hersek son beş maçının dördünde galibiyet alamadı; bu süreçte iki galibiyet, üç beraberlik ve hiç mağlubiyet kaydetmedi. En son 12 Haziran'da Dünya Kupası'nda Kanada ile 1-1 berabere kalırken, 6 Haziran'da da bir hazırlık maçında Panama ile 1-1 berabere kalmışlardı. Bu serinin başlarında Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kalmışlar ve Dünya Kupası elemelerinde İtalya ile Galler'e karşı iki galibiyet elde etmişlerdi; her iki maç da o gece 1-1 sona ermiş ancak galibiyet olarak sayılmıştı. Bosna-Hersek, bu beş maçta dört gol atmış ve dört gol yemiştir.

Katar’ın son beş maçında bir beraberlik, iki mağlubiyet ve en son resmi maçında bir beraberlik elde etti. 13 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalırken, bir önceki maçı ise 6 Haziran’da El Salvador ile oynadıkları dostluk maçında 0-0 berabere sonuçlandı. Bundan önce, Aralık 2025'teki FIFA Arap Kupası'nda İrlanda'ya 1-0 ve Tunus'a 3-0 yenilmiş, aynı turnuvada Suriye ile 1-1 berabere kalmıştı. Katar, bu beş maçta iki gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

BIH Son maç QAT 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Bosna Hersek 1 - 1 Katar 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki takım arasındaki kafa kafaya istatistikler, mevcut veriler ışığında son derece sınırlıdır. Kayıtlara geçen tek karşılaşma, 10 Ağustos 2010'da oynanan bir hazırlık maçıydı ve Bosna-Hersek ile Katar bu maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bu tek sonuç, iki ülke arasındaki yakın tarihteki tek karşılaşma olup, bu Dünya Kupası grup aşaması mücadelesini iki takım arasında nadir bir karşılaşma haline getirmektedir.

Puan Durumu



