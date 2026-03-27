Bosna-Hersek - İtalya Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır: 31 Mart maçı, fiyatlar ve bilgiler

Bosna-Hersek ve İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya artık sadece 90 dakika uzaklıkta.

İki ülke 31 Mart'ta Zenica'daki Bilino Polje'de karşı karşıya gelecek ve siz de Avrupa elemelerinin en gergin maçlarından birine tanık olmak için orada olabilirsiniz.

GOAL, yaklaşan UEFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu Finali için bilet fiyatları ve satın alma yöntemleri dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Bosna-Hersek - İtalya Dünya Kupası Eleme Maçı ne zaman?

2026 UEFA Dünya Kupası'na katılacak son dört takım Salı gecesi belli olacak. Dramatik bir yarı final turunun ardından, Bosna-Hersek dört kez dünya şampiyonu olan İtalya'yı, kazananın her şeyi alacağı bir mücadelede ağırlayacak.

Bosna, Galler'i penaltı atışlarında gerilim dolu bir maçın ardından yenerek finale yükselirken, İtalya ise Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu maçın galibi, bu yaz Kuzey Amerika'ya gitme hakkını elde edecek.

UEFA Dünya Kupası Eleme Play-Off takvimi nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 31 Mart Salı A Grubu Finali: Bosna Hersek - İtalya (20:45) Stadion Bilino Polje (Zenica) Bilet 31 Mart Salı B Grubu Finali: İsveç - Polonya (20:45) Friends Arena (Stockholm) Bilet

Bosna-Hersek - İtalya Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırmamak için Zenica'daki A Grubu Finali biletlerine talep son derece yüksek.

Yerel taraftarlar Bosna Hersek Futbol Federasyonu portalını kontrol edebilirken, yurt dışındaki taraftarlar ve garantili giriş imkanı arayanlar StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarını kullanmalıdır.

İkincil bir web sitesi üzerinden satın alıyorsanız, şartlar ve koşulları mutlaka iki kez kontrol edin.

Bosna-Hersek - İtalya Dünya Kupası Elemeleri: Biletler ne kadar olacak?

Playoff finalinin bilet fiyatlarının yaklaşık 75 dolardan başlaması bekleniyor, ancak yeniden satış piyasalarındaki fiyatlar maçın önemine göre dalgalanacaktır.

Bu büyüklükteki bir maç için, Kategori 1 yan saha koltuklarının yüksek fiyata satılması bekleniyor.

Kategori 1: Saha kenarından en iyi görüş.

Kategori 2: Köşe ve orta seviye koltuklar.

Kategori 3: Kale arkası.

Bosna-Hırvatistan maçından ne beklemeli?

İtalya, büyük bir baskı altında Zenica'ya gidiyor.

Sandro Tonali ve Moise Kean'ın golleriyle Kuzey İrlanda'yı eleyen Azzurri, önceki eleme başarısızlıklarının hayaletini ortadan kaldırmaya artık sadece bir adım uzaklıkta.

Teknik direktör Gennaro Gattuso, Bilino Polje'deki düşmanca atmosferin üstesinden gelmek için deneyimli kadrosuna güvenecek.

Ev sahibi Bosna-Hersek, Galler’e karşı gerçekleştirdiği kahramanca geri dönüşün ardından büyük bir ivme yakaladı.

Deneyimli forvet Edin Dzeko, maçın son dakikalarında attığı golle hala altın dokunuşuna sahip olduğunu kanıtladı ve Bosnalı taraftarlar, takımlarını tarihlerindeki ikinci Dünya Kupası finallerine taşıyacak bir sihirli gece daha yaşamayı umut ediyor.