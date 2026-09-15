Boşnak efsanesi Edin Dzeko, 19 yıllık görkemli kariyerinin ardından 2 Ekim Cuma günü Zenica'da milli takımı bırakmaya hazırlanıyor. Bosna-Hersek, o gece UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i ağırlayacak. Bu tarihi anı kaçırmayın, biletlerinizi hemen alın.

Bu karşılaşma öncesinde Bosna-Hersek, UEFA Uluslar Ligi kampanyasına Polonya ve Romanya deplasmanlarında üst üste oynayacağı maçlarla başlayacak. Zmajevi, yani Ejderhalar, lig aşamasında üç rakibiyle de iç sahada ve deplasmanda karşılaşacak, toplamda altı maç oynayacak.

Her grubun kazananı 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına katılacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Bosna-Hersek - İsveç maçı, 2 Ekim Cuma günü Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Bosna-Hersek - İsveç maçı için resmi biletler Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun (NFSBIH) Portalı üzerinden satışa sunuldu. Bosna-Hersek milli takımının maçları için birincil satış dönemleri genellikle maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açılıyor.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlar üzerinden de bilet satın alabilir.

Garantili transferler - Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programı aracılığıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımları korur. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder, aksi halde %100 geri ödeme alırsınız.

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

NFSBIH portalı üzerinden satılan resmi biletlerin yüz değeri, kısa kenar tribünleri için yaklaşık 20 €-25 € aralığındaydı; premium uzun kenar tribünlerinde ise 55 €-80 € seviyesine çıkıyordu.

Bilino Polje Stadyumu'ndaki oturma düzeni, saha görüşüne göre kategorilere ayrılıyor:

Kategori 1 (Uzun kenar / Ana tribünler) - Ana taç çizgileri boyunca yer alır, sahanın en iyi görüldüğü bölgelerdir (Zapad/Batı ve Istok/Doğu) (Fiyat aralığı: 55 €-80 €)

Kategori 2 (Köşeler ve üst katlar) - Köşe kıvrım bölümlerinde veya stadyumun en üst katlarında konumlanır. (Fiyat aralığı: 35 €-45 €)

Kategori 3 (Köşeler ve üst katlar) - Kalelerin arkasında yer alır (Sjever/Kuzey ve Jug/Güney), genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarların ve ayrılan deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. (Fiyat aralığı: 35 €-45 €)

Ek bilgiler için maç tarihine yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini ve güncel bulunabilirlik için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Bilino Polje Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Bilino Polje Stadyumu, Bosna-Hersek futbolunun tarihi evidir ve ülkenin başkentinde yer almamasına rağmen milli takım için meşhur bir "kale" olarak bilinir.

Bosna Nehri kıyısındaki sanayi kenti Zenica'da bulunan stadyumun şu anda tamamı koltuklu kapasitesi yaklaşık 13.600 ila 15.000 seyirci arasındadır. Stadyum, yerel kulüp NK Čelik Zenica'nın kalıcı evi olarak hizmet veriyor ve yoğun, yıldırıcı ve tutkulu atmosferiyle geniş çapta övgü topluyor.

1972'de inşa edilen stadyumun yapımı yalnızca 6 ila 8 ay sürdü. Proje, büyük ölçüde yerel çelik fabrikası Željezara tarafından, kentin çalışkan sanayi nüfusu için yüksek kaliteli spor eğlencesi sağlamak amacıyla finanse edildi.

2025'in sonlarında Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, Bilino Polje'yi 18.000 koltuklu, ultra modern ve tamamen kapalı bir milli stadyuma dönüştürmek için aşamalı bir yeniden inşa planı açıkladı.

Bilino Polje Stadyumu'nda unutulmaz anlar:

Bir milli takımın doğuşu (1996) : Bağımsızlığın ardından Bosna-Hersek, tarihindeki ilk resmi iç saha milli maçını burada oynadı ve Arnavutluk ile 0-0 berabere kaldı.

10 yıllık kale : 1996'dan 2006'ya uzanan inanılmaz bir 10 yıllık süreçte milli takım, Bilino Polje'de oynadığı 15 maçta yenilgi yüzü görmedi ve ancak sonunda Macaristan'a kaybetti.

Dünya Kupası büyüsü : Stadyum, ülkeye 2014 FIFA Dünya Kupası bileti getiren tarihi maçlara ve 2026 Dünya Kupası play-off'larında İtalya'ya karşı kazanılan efsanevi penaltı atışlarına ev sahipliği yaptı.

Orta Çağ kökleri: "Bilino Polje" adı "Beyaz Tarla" anlamına gelir. Burası, futbolun ortaya çıkışından çok önce, 1203 yılında ünlü Bilino Polje Tövbesi'nin imzalandığı, ortaçağ Bosna tarihindeki kritik olaylardan birine sahne olmuş son derece tarihî bir alandır.

Nasıl gidilir?

Eğer başkent Saraybosna'dan geliyorsanız, bölgesel otobüse binmek en verimli ve en popüler seçenektir. Stadyum Zenica şehir merkezinin tam içinde yer aldığı için, şehre vardığınızda yürüyerek ulaşmak son derece kolaydır.

Otobüsle: Saraybosna'dan en iyi seçenek budur. Şehirler arası otobüs, sık seferler nedeniyle yaygın olarak en iyi tercih kabul edilir.

Saraybosna'nın ana Autobuska Stanica'sından otobüse binin. Centrotrans Eurolines gibi şirketler saat başı sefer düzenler. Yolculuk yaklaşık 1 saatten fazla sürer ve 8 € ile 15 € arasında tutar.

Trenle: Bütçeniz kısıtlıysa ve manzaralı bir yolculuk istiyorsanız, tren harika bir alternatiftir.

Seferler Bosna-Hersek Federasyonu Demiryolları (ŽFBH) tarafından işletilir. Trenler Saraybosna'dan Zenica'ya hareket eder. Yolculuk yaklaşık 1 saat 35 ila 45 dakika sürer ve maliyeti 5 €-7 € arasındadır.

Arabayla: Saraybosna'dan araçla geliyorsanız, kuzey yönüne giden A1 otoyolunu kullanın. Yolculuk yaklaşık 70 km'dir ve 45-50 dakika sürer. Stadyum çevresinde ücretli otopark imkânları bulunur.

Bosna-Hersek - İsveç UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bosna-Hersek - İsveç: Son durum

FIFA sıralaması: Bosna-Hersek (#61) - İsveç (#37)

Bosna-Hersek, yaz aylarında Dünya Kupası'nda eleme aşamasına ulaşarak küresel sahnedeki önceki en iyi performansını geride bıraktı. Dünya Kupası öncesinde Ejderhalar, iç sahada oynadığı son üç maçta yenilmemişti; buna İtalya'ya karşı kazanılan ünlü penaltı atışları zaferi de dahildi.

İsveç de 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti ve Fransa'ya 3-0 kaybetti. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası açılış maçında alınan 5-1'lik etkileyici galibiyete rağmen bu başlangıcın üzerine koyamadılar; ardından grup maçlarında Hollanda'ya 5-1 yenildiler ve Japonya ile 1-1 berabere kaldılar.

Bosna-Hersek - İsveç: Yakın dönem ikili rekabet

İki ülke arasında daha önce oynanan tek maçı İsveç kazandı. Mayıs 2010'da oynanan hazırlık maçında 4-2 galip geldiler.

İsveç adına golleri Ola Toivonen, Martin Olsson (iki kez) ve Marcus Berg atarken, Bosna-Hersek'te Sejad Salihović ile Ermin Zec fileleri havalandırdı.

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Hazırlık Maçları İsveç SWE 4 Bosna Hersek BIH 2 MS 2 Attığı Gol 4 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Bosna Hersek BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonya POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romanya ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 İsveç SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



