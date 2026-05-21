Bosna-Hersek 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Bosna-Hersek taraftarları, takımlarının İtalya'ya karşı aldığı tarihi galibiyetle 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantilemesinin ardından hâlâ coşku dolu.

Bosna-Hersek'in ilk rakibi, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada olacak. İki takım 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da karşı karşıya gelecek.

Sergej Barbarez'in oyuncuları, iki play-off penaltı atışında soğukkanlılıklarını korudular ve Dünya Kupası grubundan başarılı bir şekilde çıkmak için yine büyük bir azim göstermeleri gerekecek.

GOAL, Bosna-Hersek'in maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunuyor.

Bosna-Hersek 2026 Dünya Kupası Maçları

Bosna-Hersek, Dünya Kupası elemeleri sırasında büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı.

Bu yaz Kuzey Amerika'da da aynı azmi gösterecekler mi? İşte onları bekleyen B Grubu maçları:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek BMO Field, Toronto Bilet 18 Haziran Perşembe İsviçre - Bosna Hersek SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 24 Haziran Çarşamba Bosna Hersek - Katar Lumen Field, Seattle Biletler

Bosna Hersek Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Bosna-Hersek Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'ten ne beklenebilir?

Elemelerin ortasında konsantrasyonunu kaybetmesine, evinde Avusturya'ya yenilmesine ve deplasmanda Kıbrıs ile berabere kalmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını kaçıran Bosna-Hersek, zamanında toparlanmayı başardı.

Ardından gelen play-off'larda Bosna-Hersek'in mücadeleci yapısı ön plana çıktı. Ulusal efsane Edin Džeko, Galler ile oynanan yarı final maçında son dakikalarda beraberlik golünü atarak maçı penaltı atışlarına taşıdı ve Bosna-Hersek bu atışları kazanarak turu geçti.

İtalya ile oynanan play-off finalinde de benzer bir senaryo yaşandı; Haris Tabaković son dakikalarda beraberlik golünü attı ve Bosna-Hersek bir kez daha penaltı atışlarındaki üstünlüğünü göstererek Zenica'daki seyircileri coşturdu.

Bu, Zmajevi'nin (Ejderhalar) Dünya Kupası'na ikinci kez katılma hakkı kazanması ve maç biletlerine bu kadar yüksek talep olmasının bir nedeni.

2014 yılında Brezilya'da turnuvaya ilk kez katıldıklarında Arjantin'e (1-2) ve Nijerya'ya (0-1) yenildiler; bu sonuçlar, eleme turlarına yükselme hayallerini sona erdirdi. Ancak grup aşamasının son maçında İran'ı (3-1) mağlup ederek teselli niteliğinde bir galibiyet elde ettiler.

Şaşırtıcı bir şekilde, 40 yaşındaki Edin Džeko hala forvet hattının odak noktası. Schalke'nin forveti, 2014 Dünya Kupası'nda gol atan dört Bosnalı oyuncudan biri. 2014 kadrosundan Kuzey Amerika'ya gidecek tek diğer isim, şu anda Serie A'da Atalanta forması giyen Sead Kolašinac.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







