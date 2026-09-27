Jan Boskamp, Belçikalı kanat oyuncusunun Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı sergilediği performansın (0-2'lik galibiyet) ardından Mika Godts'a övgüler yağdırdı. Analist ayrıca Godts'un geçen yaz Dünya Kupası kadrosuna alınmaması karşısındaki şaşkınlığını da dile getirdi.

"O çocuğun Dünya Kupası'na götürülmemesi hâlâ bir utanç. O golü atış şekli, bu resmen dünya klası değil mi? O İtalyanları nasıl geçip sonra da sakin şekilde bitirdi. Müthiş be adam!", Boskamp, Het Nieuwsblad'a konuşurken coşkuyla söyledi.

"PSG'de de düzenli olarak ilk 11'de yerini alması an meselesi", diye devam etti övgü dolu sözlerini sürdüren Boskamp; Belçikalı futbolseverlerin Godts'u ancak şimdi keşfettiği yönündeki görüşe de değindi. "O zaman sizin de en az Rudi Garcia kadar utanmanız gerekir. Belçika'da Godts için hep 'sadece' Eredivisie'de oynadığı yorumu yapılıyordu."

"Ama bütün o goller ve asistler kendi kendine olmuyor. Onun çok büyük bir skor katkısı var. Garcia döneminde bu, milli takımda henüz ortaya çıkmadı ama belki de Van Bommel gibi Hollandalı bir teknik adamla daha iyi anlaşıyordur", diyen eski teknik direktör, Hollandalı milli takım hocası yönetiminde eski Ajaxlı için güzel günler öngördü.

Boskamp, Godts için yalnızca övgü dolu konuşurken, sonradan oyuna giren Romelu Lukaku'ya ise çok sert eleştiriler yöneltti. "Yine vasat bir sonradan giriş performansı. İki top aldı ve iki kez de kontrolünü kaçırdı. Bu da tamamen mantıksız değil: sonuçta en son tam bir maça çıkmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti."

"Donnarumma ile yaşadığı o gerginlikte verdiği tepkiden de iyi durumda olmadığı görülüyor. Çok çabuk alınıyor. Eski Lukaku bu tür şeylerin üstünde olurdu. Umarım onu bir gün yeniden görürüz", diyen Boskamp, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti için daha iyi günler ummaya devam etti.

Son olarak Boskamp, Hollanda Milli Takımı'nın başında ilk maçına çıkan Xavi'yi değerlendirdi; takım, Almanya karşısında son anda bir puan aldı. "Uzatmalarda o beraberlik golünü atış şekilleri muhteşemdi. Hem Van Bommel junior'un asisti hem de Gakpo'nun bitirişi. İzlemesi büyük keyifti, tıpkı Belçika'dan aldığım keyif gibi. Tüm o yeni milli takım teknik direktörlerinin taze bir hava getirmesi güzel."