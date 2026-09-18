Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, teknik direktörü Marino Pušić ve Türk savunmacısı Merih Demiral'ın, takımın kendisini bekleyen görevin büyüklüğünün farkında olduğunu, ancak aynı zamanda en dikkat çekici maçlarından birini oynamaya yetecek tecrübe ve hazırlığa sahip olduğunu vurgulamasının ardından, Sundowns karşısındaki beklenen mücadeleye yoğun bir konsantrasyon içinde giriyor.

Asya şampiyonu Al Ahli, yarın cumartesi günü Afrika şampiyonu Sundowns ile karşı karşıya geliyor. Büyük maçların değerini iyi bilen iki takımı bir araya getiren bu mücadele, özellikle maçın Güney Afrika ekibinin sahasında ve kendi taraftarları önünde oynanacak olmasıyla, Al Ahli oyuncularına karşılaşmaya farklı bir konsantrasyonla yaklaşma zorunluluğunu getiriyor.

Pušić meydan okumanın çıtasını yükseltiyor

Marino Pušić rakibin gücünü göz ardı etmedi, aksine sözlerine mücadelenin zorluğunu vurgulayarak başladı; ancak aynı zamanda Al Ahli'nin maça Afrika kıtası şampiyonuyla karşılaşmaya hazır girdiğini vurgulayarak oyuncularına bir güven mesajı vermeye özen gösterdi.

Al Ahli teknik direktörü basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok güçlü bir rakiple karşılaşıyoruz ve bunu herkes biliyor. Onlara her türlü saygıyı duyuyoruz; onlar Afrika şampiyonu, biz de Asya şampiyonuyuz, dolayısıyla biz de bu maça hazırız."

Pušić'in sözleri, karşılaşmaya yaklaşımda bir denge halini yansıtıyor. Al Ahli, Sundowns'un güçlü unsurlara ve büyük bir tecrübeye sahip olduğunu biliyor, ancak rakibe duyulan saygının bir geri çekilmeye veya korkuya dönüşmesini istemiyor; özellikle de Suudi ekibi maça Asya şampiyonu olarak giriyor ve kıta şampiyonları karşısında rekabet edebilme kapasitesini kanıtlamak istiyor.

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Teknik direktör ayrıca, maçın doğasının Al Ahli'ye farklı bir an yaratma fırsatı sunduğunu, özellikle de karşılaşmanın başka bir ülkede oynanmasına rağmen takım taraftarlarının arkasında yer alacak olmasının, başlama düdüğünden önce olumlu bir etken olarak değerlendirdiğini düşünüyor.

Pušić şöyle konuştu: "Taraftarlarınızın size destek olmak için alışılmadık bir sahaya ve başka bir ülkeye geleceğini bilmek her zaman harikadır. Bu harika bir şey. Söylediğim gibi, final maçları her zaman özeldir, kendine has bir atmosferi ve farklı bir dinamiği vardır ve kuşkusuz bizim için özel bir şey başarma adına büyük bir fırsat temsil eder."

Demiral büyük randevulardaki tecrübeyi hatırlatıyor

Kendi cephesinde Merih Demiral ise karşılaşmaya farklı bir açıdan yaklaştı ve Al Ahli oyuncularının büyük maçlardaki tecrübesinin, takımın Sundowns karşısında kendisini bekleyen zorlu koşulları aşmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Türk savunmacı şöyle dedi: "Zorlu bir maç olacağını biliyoruz, ancak elimizde tecrübeli birçok oyuncu var. Son birkaç yılda çok güçlü takımlara karşı birçok final maçı oynadık, bu yüzden yarınki karşılaşmanın zor olacağının farkındayız, ama buna hazırız."

Demiral, Sundowns taraftarları önünde oynamanın Al Ahli için istisnai bir etken oluşturacağını düşünmüyor; özellikle de takım oyuncularının büyük bir taraftar baskısı altında maç oynamaya alışkın olması, tribünlerde beklenen gürültüyle başa çıkma konusunda onlara tecrübe kazandırıyor.

Şunları ekledi: "Bunun bizi etkileyeceğini sanmıyorum; biz tribünlerde çok fazla gürültü ve baskı yaratan kendi taraftarlarımızın önünde oynamaya alışığız, dolayısıyla bu tür atmosferlere alıştık."

Pušić ve Demiral'ın açıklamaları, Al Ahli'nin maça birden fazla açıdan hazır olduğunu ortaya koyuyor; teknik direktör Sundowns'un gücüne saygı göstermeye odaklanırken takımının güvenine sıkıca tutunuyor, Türk savunmacı ise oyuncuların büyük mücadelelerden edindiği tecrübeye ve baskıyla başa çıkma yeteneklerine bel bağlıyor.