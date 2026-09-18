Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Sundowns karşısında oynayacağı beklenen mücadeleye yoğun bir konsantrasyonla giriyor. Takımın teknik direktörü Marino Pusic ve Türk savunmacısı Merih Demiral, Al Ahli'nin önündeki görevin büyüklüğünün farkında olduğunu, ancak aynı zamanda en önemli maçlarından birini oynamak için yeterli tecrübe ve hazırlığa sahip olduğunu vurguladı.

Asya şampiyonu Al Ahli, yarın cumartesi günü Afrika şampiyonu Sundowns ile karşı karşıya gelecek. Her ikisi de büyük maçların değerini bilen iki takımı bir araya getiren bu mücadele, Al Ahli oyuncularına karşılaşmayı farklı bir konsantrasyonla ele almayı dayatıyor; özellikle maçın Güney Afrika ekibinin sahasında ve taraftarları önünde oynanacak olmasıyla.

Pusic meydan okuma çıtasını yükseltiyor

Marino Pusic rakibin gücünü göz ardı etmedi, aksine sözlerine mücadelenin zorluğunu vurgulayarak başladı. Ancak aynı zamanda oyuncularına güven mesajı göndermeye özen gösterdi ve Al Ahli'nin maça Afrika kıtası şampiyonuyla karşılaşmaya hazır olarak çıktığının altını çizdi.

Al Ahli'nin teknik direktörü basına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Çok güçlü bir rakiple karşılaşıyoruz ve bunu herkes biliyor. Onlara tüm saygımızı duyuyoruz, onlar Afrika şampiyonu, biz ise Asya şampiyonuyuz. Bu yüzden biz de bu maça hazırız."

Pusic'in sözleri mücadeleyi ele alışta bir denge halini yansıtıyor. Al Ahli, Sundowns'ın güçlü unsurlara ve büyük tecrübeye sahip olduğunu biliyor, ancak rakibe duyulan saygının bir geri çekilmeye ya da korkuya dönüşmesini istemiyor; özellikle Suudi ekibi maça Asya şampiyonu olarak çıkıyor ve kıta şampiyonları önünde rekabet edebilme gücünü kanıtlamak istiyor.

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Teknik direktör ayrıca maçın niteliğinin Al Ahli'ye farklı bir an yaratma konusunda olağanüstü bir fırsat sunduğunu düşünüyor; özellikle karşılaşma başka bir ülkede oynanmasına rağmen takımın taraftarlarının arkasında yer alacak olması, maç başlamadan önce olumlu bir faktör olarak değerlendirdiği bir husus.

Pusic şöyle dedi: "Taraftarlarınızın size destek olmak için alışık olmadıkları bir sahaya ve başka bir ülkeye geleceğini bilmek her zaman harikadır. Bu harika bir şey. Dediğim gibi, final maçları her zaman özeldir, kendine özgü atmosferleri ve farklı dinamikleri vardır ve kesinlikle bizim için özel bir şey başarmak adına büyük bir fırsat teşkil ediyor."

Demiral büyük maç tecrübesini hatırlatıyor

Merih Demiral ise mücadeleyi farklı bir açıdan ele aldı ve Al Ahli oyuncularının büyük maçlardaki tecrübesinin, takımın Sundowns karşısında kendisini bekleyen zorlu koşulları aşmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Türk savunmacı şöyle konuştu: "Zorlu bir maç olacağını biliyoruz, ancak tecrübeli pek çok oyuncumuz var. Son birkaç yılda çok güçlü takımlar karşısında birçok final maçı oynadık. Bu yüzden yarınki mücadelenin zor olacağının farkındayız, ama buna hazırız."

Demiral, Sundowns taraftarları önünde oynamanın Al Ahli için olağanüstü bir faktör oluşturacağını düşünmüyor; özellikle takımın oyuncuları büyük bir taraftar baskısı altında maç oynamaya alışkın olduğundan, bu da onlara tribünlerde beklenen gürültüyle başa çıkma konusunda tecrübe kazandırıyor.

Şunları ekledi: "Bunun bizi etkileyeceğini sanmıyorum; çünkü tribünlerde çok fazla gürültü ve baskı yaratan kendi taraftarlarımız önünde oynamaya alışkınız, dolayısıyla böyle atmosferlere alıştık."

Pusic ve Demiral'in açıklamaları, Al Ahli'nin maçı birden fazla açıdan ele almaya hazır olduğunu ortaya koyuyor; teknik direktör Sundowns'ın gücüne saygı duymaya odaklanırken takımına olan güvenine de bağlı kalıyor, Türk savunmacı ise oyuncuların büyük mücadelelerden kazandığı tecrübeye ve baskıyla başa çıkabilme yeteneklerine güveniyor.