Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Puljić, Suudi Roshn Ligi'nde Al-Qadisiyah'a karşı alınan yenilginin nedenlerinden birinin hava koşulları olduğunu değerlendirdi.

Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan maçta Al-Qadisiyah'a 3-2 mağlup oldu.

Puljić, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Maça iyi başladık, Al-Qadisiyah ile üstünlüğü paylaştık, ancak üç gol yedik."

Şöyle devam etti: "İkinci yarıda skoru eşitlemek için yoğun bir baskı kurduk ve iki gol attık. Skoru yakalayabilirdik ama başaramadık. Hakem tarafında da bazı basit gözlemler var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava koşullarının (yenilgide) bir payı vardı. İyi başladık ancak zaman ilerledikçe, özellikle ilk yarının son dakikalarında Al-Qadisiyah gol attı."

Devamında şunları söyledi: "Bu yüzden ikinci yarıda durumu düzeltmemiz gerekiyordu. Hava koşullarının olumsuz bir etkisi oldu ama bunu üç golle geriye düşmemizin tek nedeni olarak gösterebileceğim bir bahane değil."

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Şöyle sürdürdü: "Değerlendiremediğimiz bazı fırsatlarımız oldu ve Al-Qadisiyah'ın güçlü ve istikrarlı bir takım olduğunu unutmamalıyız."

Hollandalı teknik direktör, ikinci yarının ortasında su molası için sahadan çıkış sırasında İngiliz forvet Ivan Toney ile Suudi sağ bek Muhammed Abdülrahman arasında yaşanan tartışmaya da değindi.

Şu açıklamayı yaptı: "Bunlar oyuncular arasında yaşanan doğal şeylerdir ve sonuçların bir yansımasıdır. Bazen bu olumlu bir durumdur, çünkü takıma daha fazla ruh aşılar. İkinci yarıda yaşananlar ve skorda geri dönmek için gösterilen ciddi çaba, bu olumlu etkinin bir kanıtıdır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu coşkunun takıma yansıması beni mutlu ediyor. Sonuçta bu yaşanan bir durum ve teknik direktörlük kariyerimin birçok döneminde de tanık oldum."

Bu yenilgi, Al-Ahli'nin Roshn Ligi'nin ilk 6 haftasında aldığı üçüncü yenilgi oldu ve puanı 9'da kalarak puan tablosunda yedinci sırada yer aldı.