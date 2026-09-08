24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Bosic: Kadisiye'nin mağlubiyet sebeplerinden biri de hava koşulları, Toni ile Abdurrahman arasındaki tartışmadan memnunum

Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
M. Pusic
I. Toney
M. Abdulrahman
Suudi Arabistan
Hollanda
İngiltere

Hollandalı teknik direktör maç sonrası ne söyledi?

Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Puljić, Suudi Roshn Ligi'nde Al-Qadisiyah'a karşı alınan yenilginin nedenlerinden birinin hava koşulları olduğunu değerlendirdi.

Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan maçta Al-Qadisiyah'a 3-2 mağlup oldu.

Puljić, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Maça iyi başladık, Al-Qadisiyah ile üstünlüğü paylaştık, ancak üç gol yedik."

Şöyle devam etti: "İkinci yarıda skoru eşitlemek için yoğun bir baskı kurduk ve iki gol attık. Skoru yakalayabilirdik ama başaramadık. Hakem tarafında da bazı basit gözlemler var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava koşullarının (yenilgide) bir payı vardı. İyi başladık ancak zaman ilerledikçe, özellikle ilk yarının son dakikalarında Al-Qadisiyah gol attı."

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Devamında şunları söyledi: "Bu yüzden ikinci yarıda durumu düzeltmemiz gerekiyordu. Hava koşullarının olumsuz bir etkisi oldu ama bunu üç golle geriye düşmemizin tek nedeni olarak gösterebileceğim bir bahane değil."

Kooora forumlarında konuları ve haberleri daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Şöyle sürdürdü: "Değerlendiremediğimiz bazı fırsatlarımız oldu ve Al-Qadisiyah'ın güçlü ve istikrarlı bir takım olduğunu unutmamalıyız."

Hollandalı teknik direktör, ikinci yarının ortasında su molası için sahadan çıkış sırasında İngiliz forvet Ivan Toney ile Suudi sağ bek Muhammed Abdülrahman arasında yaşanan tartışmaya da değindi.

Şu açıklamayı yaptı: "Bunlar oyuncular arasında yaşanan doğal şeylerdir ve sonuçların bir yansımasıdır. Bazen bu olumlu bir durumdur, çünkü takıma daha fazla ruh aşılar. İkinci yarıda yaşananlar ve skorda geri dönmek için gösterilen ciddi çaba, bu olumlu etkinin bir kanıtıdır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu coşkunun takıma yansıması beni mutlu ediyor. Sonuçta bu yaşanan bir durum ve teknik direktörlük kariyerimin birçok döneminde de tanık oldum."

Bu yenilgi, Al-Ahli'nin Roshn Ligi'nin ilk 6 haftasında aldığı üçüncü yenilgi oldu ve puanı 9'da kalarak puan tablosunda yedinci sırada yer aldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin