Al-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Şahtar Donetsk'in orta saha oyuncusu Ukraynalı Artem Bondarenko'nun transferi hakkındaki soruları nedeniyle gazetecilerle bir tartışmaya girdi.

Basında çıkan haberler, Al-Ahli'nin bu yaz transfer döneminde Ukrayna takımından Bondarenko ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya yaklaştığını ortaya koymuştu.

Söz konusu transfer, özellikle geçen sezonun sonunda Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessié'nin ayrılmasının ardından daha güçlü bir oyuncuyla anlaşmayı arzulayan Al-Ahli taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

Pusic'e bu transfer, takımının Suudi Roshn Ligi'nin ikinci haftasında Cidde'deki İnma Stadı'nda yarından sonra Cumartesi günü Abha ile oynayacağı maçın basın toplantısında soruldu.

Hollandalı teknik direktör, Suudi gazeteci Velid Said'in "X" sitesindeki hesabından aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Biz burada maç hakkında konuşmak için bulunuyoruz ve oyuncuyla ilgili şu ana kadar resmi bir şey yok."

Taraftarların öfkesine ilişkin ise şu yanıtı verdi: "Taraftarların öfkelerini ifade etme hakkı var, ancak taraftar öfkesinin kaynağının ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Büyük bir takımda olduğumu ve şampiyonluklar kazanmak için baskı altında olduğumu biliyorum."

Pusic, bu öfkeyi yatıştırmaya, Al-Ahli'nin geçen yaz transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana ile anlaşmasında gazetecilerin tutumunun ne olduğunu sorarak çalıştı.

Gazeteciler, Hollandalı teknik direktöre onunla anlaşma açıklandığında mutlu olduklarını söyleyince, Pusic şu yanıtı verdi: "Öyle olduğunu sanmıyorum."

Öte yandan Pusic, kendisi ile son üç yılda Al-Ahli'nin dümeninde bulunan Newcastle United'ın şu anki teknik direktörü Alman Matthias Jaissle arasındaki farktan söz etti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Benimle önceki teknik direktör arasındaki fark, önceki teknik direktörün direkt oynamayı tercih etmesi, ancak benim topa sahip olmayı ve taraftarlara keyif vermeyi sevmemdir."

Hatırlatmak gerekirse Al-Ahli, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah karşısında 1-0'lık son derece zorlu bir galibiyetle sezona başlamış, ardından Şerifü'l-Haremeyn Kupası'nın son 32 turunda El-Envar'ı geçmişti.

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