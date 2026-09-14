Bosic eleştirenlere sert çıktı: Her zaman en iyisiyiz, oyuncularımla gurur duyuyorum

Ahli takımının teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, son dönemde maruz kaldığı ve Elit Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki son takılmasının ardından da süregelen eleştirilere yanıt verdi.

Ahli, Pazartesi akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Asya Şampiyonası'nın lig aşamasının ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Özbek ekibi Pakhtakor ile 1-1 berabere kaldı.

Ahli mağlubiyete yakın olmasına ve beraberlik golünü uzatma dakikalarında atmasına rağmen, Hollandalı teknik direktör maçtan sonraki basın toplantısındaki açıklamalarında takımının her zaman daha iyi olduğunu vurguladı. Açıklamaları Suudi Arabistan'ın "El Şarku'l Avsat" gazetesi aktardı.

Pusic bu konuda şunları söyledi: "Bu maç hakkında ne diyebilirim ki? Tek taraflı bir maçtı, çok sayıda pozisyon ürettik, sadece gol atmak eksik kaldı."

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Şöyle devam etti: "20'den fazla şut çektik, ancak gol atmayı başaramadık. Takımım övgüyü hak ediyor, özellikle de birçok oyuncuyu dinlendirmemden sonra."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her maçta daha iyi taraf olduğumuzu ve maçın tüm akışına hakim olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Oyuncularımla ve sergilenen performansla gurur duyuyorum. Önümüzdeki müsabakaları düşüneceğiz ve bu maçı sona ermesiyle geride bırakacağız."

Ahli forveti Firas El Buraikan da bu görüşü doğrulayarak şunları söyledi: "Tek taraflı bir maçtı, bu bizim takımımız değil. Sundowns maçına hazırlanıyoruz. Teknik direktörün de belirttiği gibi bugün her şeyi yaptık ama başarılı olamadık. İnşallah daha güçlü döneceğiz."

Ahli'nin, önümüzdeki Cumartesi günü Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns ile Afrika, Asya ve Pasifik Kupası unvanı için karşılaşmaya hazırlandığını hatırlatalım.