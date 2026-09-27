Basında çıkan haberler, Usame Hosavi'nin Ahli'deki görevinden istifasının arkasındaki yeni perde arkası ayrıntılarını ortaya çıkardı. Son dönemde takımın teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in geleceğine dair bir anlaşmazlık yaşanmış, kulüp içinde teknik direktörün devamı konusunda görüş ayrılıkları belirginleşmişti.

"Ukaz" gazetesinin aktardığına göre Hosavi, teknik ekibin ortaya koyduğu çalışmadan memnun olmamasına ve Ahli oyuncularından bir kısmının teknik direktörün üslubuna ve takımı yönetme biçimine yönelik memnuniyetsizliğine dayanarak, Pusic'in görevden alınmasını ve yerine bir teknik direktörle anlaşılmasını talep etti.

Ancak Hosavi'nin talepleri, Ahli'deki yürütme kurulunun farklı tutumuyla karşılaştı. Kurul, Pusic'in görevden alınması fikrini reddederek onun devam etmesinden yana tavır aldı ve teknik direktörün kulüple sözleşmesinin bulunduğunu, önümüzdeki dönemde çalışmasını sürdürmesi için kendisine tam bir fırsat tanınması gerektiğini vurguladı. Bu da teknik dosya etrafındaki anlaşmazlığın büyümesine yol açtı.

Yürütme kurulunun tutumundan taviz vermemesi üzerine Hosavi görevinden istifa etme kararı aldı. Böylece Ahli'deki görevi kısa bir sürenin ardından sona erdi ve teknik direktör krizi teknik bir tartışmadan, birinci takımın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair vizyon farklılıklarını ortaya koyan idari bir anlaşmazlığa dönüştü.

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Bu kriz, Ahli'nin Pusic yönetiminde istikrarsız sonuçlar aldığı bir dönemde patlak verdi. Takım 11 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti; 21 gol atıp 14 gol yedi. Bu tablo takımın galibiyet alma kapasitesini yansıtsa da, aynı zamanda teknik istikrar düzeyine dair soru işaretlerini de canlı tuttu.

Mamelodi Sundowns karşısında alınan son 2-1'lik mağlubiyet ise takım için yeni bir darbe oldu. Bu sonuç, Ahli'nin Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'ndaki yolculuğunu sona erdirdi. Maçta Ahli öne geçmiş, ardından Güney Afrika ekibi skoru çevirerek galibiyet golünü kaydetmişti. Böylece takımın performansı ve teknik ekibin kararlarına yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Böylece Hosavi'nin istifası, Ahli içindeki krizin en son halkası haline geldi. Yürütme kurulu Pusic'in devam etmesi ve kendisine yeni bir fırsat verilmesi konusunda ısrar ederken, istikrarsız sonuçlar ve artan eleştiriler teknik direktörü önümüzdeki dönemde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; özellikle de yaşanacak yeni bir aksaklık, geleceği dosyasını çok daha güçlü bir biçimde yeniden gündeme getirebilir.