Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Bosic, geçen hafta oynanan Al Shabab maçı ile ezeli rakip Al Nassr'a karşı oynanan klasik arasındaki performans farkının nedenini açıkladı.

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Al Ahli, cuma akşamı karşı karşıya geldiği Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti . Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenmişti.

Bosic, maç sonu basın toplantısında yaptığı ve Suudi gazetesi Al Riyadiyah'ın aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her maçın kendine özgü koşulları vardır ve her birini ayrı ayrı analiz etmeye özen gösteriyorum. Maçlar birbirinden farklıdır."

Hollandalı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalecinizin kırmızı kart gördüğü bir maçta koşullar, bugünkü karşılaşmadan farklıdır. Bu anın tadını çıkarmalı ve Al Nassr galibiyetini kutlamalıyız."

Hollandalı çalıştırıcı, Suudi kalecisi Abdulrahman Al Sanbi'nin gördüğü kırmızı karta atıfta bulundu. Bu kırmızı kart, takımın Suudi Roshn Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab'a 6-1 yenilmesine neden olmuştu.

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Bosic yeniden maça dönerek şunları söyledi: "Oyuncular harika bir performans ortaya koydu, tribündeki taraftarlar da muhteşem bir destek verdi."

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Bosic ekledi: "Maçın başına dönecek olursak, çok fazla hata yaptık. Kırılma noktası kaçırılan penaltı oldu. Ardından bir gol attık ama iptal edildi, bana göre bu karar tartışmalı. Sonrasında (Wenderson) Galeno'nun muhteşem şutu bizi yeniden maça döndürdü. İkinci yarıda ise (Edouard) Mendy, (Roger) Ibañez ve diğer oyuncular kalemizi korumak için büyük mücadele verdi."

Önümüzdeki süreçle ilgili olarak Hollandalı teknik direktör, "Futbolda en zor şey aynı seviyeyi korumaktır. Dünyadaki her takım kendi sahasında ve kendi taraftarı önünde daha iyi oynar" dedi.

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Bosic şöyle devam etti: "Yine de deplasmanda iyi sonuçlar aldık. Bunlardan biri de beş yıldır yenemediğimiz Al Fateh karşısında aldığımız galibiyetti."

Bosic sözlerine şöyle devam etti: "Bugün şans bizden yanaydı ama takımı birden fazla kez kurtaran kalecimiz Mendy'nin kalitesini de göz ardı etmemeliyiz."

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Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'nun klasik kadrosuna alınmamasının nedeni sorulduğunda Bosic şu yanıtı verdi: "Artem'e gelince, biz her zaman en hazır oyuncuları seçiyoruz. Şu anda Saleh Abu Al Shamat dışında sakatlık sorunumuz yok."

Bosic son olarak şunları söyledi: "Oyunu geriden kurmayı tercih ediyoruz ancak rakipler yoğun şekilde önde baskıya odaklanıyor. Bu yüzden şu an için oyun anlayışımızı değiştirmek zorunda kaldık."

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Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Al Ahli, Suudi Arabistan Ligi'nde 4. sırada yer alıyor. Al Ahli, 28 puanda kalan ve 3. sırada bulunan Al Nassr'ın 4 puan gerisinde.

Roshn Ligi dışında Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Bölgesi'nde 8 puanla 6. sırada bulunuyor. Takım bu puanları iki galibiyet ve iki beraberlikle topladı ve şu ana kadar hiç yenilmedi.

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Kral Kupası'nda ise Al Anwar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçen Al Ahli, son 16 turunda 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Stadyumu'nda Al Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.