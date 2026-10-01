Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması yalnızca teknik bir karar ya da teknik direktörüyle yaşanan geçici bir anlaşmazlık değildi; birkaç saat içinde spor ekonomisi uzmanlarının "deprem" olarak nitelendirdiği, Portekiz Futbol Federasyonu'nun pazarlama değerinin çökmesi ve milyonlarca euroluk sponsorluk sözleşmelerinin iptali tehdidini doğuran bir olaya dönüştü.

Ünlü marka uzmanı ve "Ivity Brand Corp" pazarlama danışmanlık şirketinin başkanı Carlos Coelho, perşembe günü, kaptanın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçının arifesinde takımdan ayrılmasının yol açtığı krizin, hiçbir sportif sonucun durduramayacağı "ciddi bir değer kaybı" anlamına geldiği uyarısında bulundu.

Portekiz haber ajansı "Lusa"ya yaptığı ve "Record" gazetesinin aktardığı çarpıcı açıklamalarda Coelho, ulusal futbolun en önemli varlığıyla ilgili olarak "idari ihmal" diye tanımladığı tutumu eleştirerek şunları söyledi: "Portekiz Futbol Federasyonu'nun konumu gözle görülür biçimde geriliyor; bu nedenle bu beklenmedik ve son derece kötü yönetilen olay, temsil ettiği değer ya da kayıp açısından büyük bir gerileme niteliğinde."

Uzman, bu etkinin milli takımın sportif sürekliliğini tehdit etmeyeceğini açıklayarak takımın "yok olmayacağını, aksine devam edeceğini, oynayacağını ve Allah'ın izniyle kazanacağını" ifade etti; ancak asıl felaketin ticari boyutta yattığını belirterek şunları ekledi: "Bir gecede, dünya çapındaki en büyük varlıklarından birini kaybediyor; dünya genelinde Portekiz maçlarını yalnızca Cristiano Ronaldo için izleyen yüz milyonlarca insan var; onlar için kazanmak ya da kaybetmek önemli değil."

Coelho, futbolun "artık yalnızca bir spor olmaktan çıkıp milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştüğünü" ve Ronaldo çapında bir oyuncunun dışlanmasının federasyonun mali kaynaklarının özüne dokunduğunu belirtti. Sponsorlar açısından tehlikeli bir senaryoya karşı uyarıda bulundu: "Kendinizi, markasını bu varlıklara bağlayan, beklentilere dayalı bir sözleşme imzalamış bir sponsorun yerine koyun; beklentilerin değiştiğini söylemek, toplantılar talep etmek, hatta sözleşmeleri iptal etmek için haklı gerekçeleriniz var."

Uzman, Al-Nassr kulübünün Çin seyahatini örnek göstererek Portekizli yıldızın yokluğunun seyirci sayısının 55 bin kişiden yalnızca 5 bine düşmesine neden olduğunu, Portekiz Milli Takımı'nın uluslararası yayılımının şu anda "çok büyük bir gerileme" yaşadığını vurguladı.

Coelho, sürecin yönetiliş biçimini eleştirerek, yaşananların önlenebilecek bir "değer yıkımı" olduğu yönünde efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'ın görüşüne katıldığını belirtti ve şunları söyledi: "Portekiz futbol tarihinin en büyük oyuncusuna saygı ve özenle davranılmalı; 41 yaşındaki birine, ne sportif ne de medya açısından, on yedi yaşındaymış gibi davranılamaz. Yaşananlar, otorite eksikliğinin bir kanıtı." Bu sözlerle doğrudan teknik direktör Jorge Jesus'u işaret etti.

İyi sportif sonuçların uluslararası pazardaki kanamayı durdurmaya yetmeyeceğini vurgulayan Coelho, tek çözümün yeni bir kurumsal çıkış yolu bulmak olduğunu belirtti: "Bu sorun iyi sonuçlarla çözülemez, çünkü sonuçlar yalnızca Portekizlileri ilgilendirir. Bu etkiyi hafifletmenin tek yolu, Cristiano Ronaldo'ya milli takım yapısı içinde bir yer bulmaktır; illa sahada değil, ama kesinlikle yedek kulübesinde de değil; 20 yıl boyunca ülkeye hizmette oynadığı rolü onurlandıran diplomatik bir çözümle."

Dikkat çekici bir çelişkiyle uzman, Ronaldo'nun kişisel markasının bu krizden galip çıkacağını öngörerek şöyle dedi: "Ronaldo'nun markası kaybetmeyecek, aksine güçlenecek; çünkü dünya haber manşetlerine taşındı ve Ronaldo, ülkedeki herhangi bir reklam kampanyasından daha fazla diplomatik ve ekonomik etkiye sahip gayrıresmi bir elçi olmaya devam ediyor."

Bu değerlendirme, Portekiz Pazarlama Yönetimi Enstitüsü IPAM'ın icra direktörü Daniel Sá'nın uyarılarına ekleniyor. Sá, Lusa'ya yaptığı açıklamalarda kaptanı "Portekiz'in şimdiye dek tanıdığı en büyük marka" olarak nitelendirmiş ve federasyonu, Ronaldo'nun küresel varlığındaki gerilemeyi sınırlamak için bir geçiş stratejisi bulmaya çağırmıştı. Ronaldo, çarşamba günü antrenman kampından ayrılarak ülkesinin formasıyla 23 yıl süren çalkantılı ilişkisini sona erdirmiş ve disiplin cezaları riskini göze almıştı.