Borussia Mönchengladbach, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Mainz 05'i konuk edecek.

İki takımın Nisan 2026'da aynı statta oynadığı son lig karşılaşması, büyük çekişmeye sahne olan 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İç saha avantajını kullanmak isteyen Mönchengladbach, taraftarı önünde üç puanı hedeflerken, Mainz 05 ise deplasmanda güçlü bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

GOAL, Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizin için derledi.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı, Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta oynanacak.

Bundesliga - Hafta 4 19 Eyl 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı için biletleri, çeşitli resmî ve ikincil kanallar üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmî kulüp sitesi (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): En güvenli ve en doğrudan seçenek, Borussia Mönchengladbach'ın resmî internet sitesi olan borussia.de'dir. Maç biletleri genellikle önce kulübün resmî üyeleri için satışa çıkar, koltuk kalması halinde ise daha sonra genel satışa sunulur.

İkincil bilet yeniden satış platformları: Kulüp üzerinden biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet toplayıcıları ve pazar yerlerinde bilet bulabilirsiniz.

Deplasman tribünü biletleri: Mainz 05 taraftarlarıyla birlikte ayrılan deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan 1. FSV Mainz 05'in resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satışa sunulur.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

19 Eylül 2026'daki Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 Bundesliga maçı için bilet fiyatları, bunları doğrudan resmî kaynaklardan mı yoksa ikincil pazar yerlerinden mi satın aldığınıza göre değişiyor:

Resmî kulüp portalı (Borussia Mönchengladbach): Doğrudan kulüpten satın alınan resmî standart tam fiyatlı biletler, ayakta izleme alanı (Nordkurve) ya da oturmalı tribün bölümlerini seçmenize bağlı olarak, normal oturma kategorilerinde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir.

İkincil pazar ve yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri ve yeniden satış toplayıcılarında standart koltuklar için giriş seviyesi fiyatlar genellikle 20 € ile 60 € civarında başlar. Uygunluk durumuna, koltuğun konumuna (örneğin merkez ana tribünler) ve maç gününe yaklaştıkça artan talebe bağlı olarak, bu özel karşılaşma için ikincil piyasadaki ortalama ilan fiyatları 60 € ile 250 €+ arasında değişir.

VIP ve hospitality: Bu maç için premium hospitality paketleri ve VIP deneyim koltukları çok daha yüksek fiyatlardan başlar; fiyatlar çoğu zaman 300 € seviyesinden açılır ve executive suiteler için 1.000 € sınırını aşar.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05 form durumu

Borussia Mönchengladbach, sezon öncesi ve DFB-Pokal'daki son beş maçının tamamını kazandı. Son karşılaşmasında 23 Ağustos'ta kupada TSV Schott Mainz'i 5-0 gibi net bir skorla geçti. Sezon öncesinde ise Aston Villa'yı 2-1, Velbert'i de 8-0 mağlup etti. Bu beş maçta 20 gol atan Gladbach, sadece iki gol yedi ve bu tablo iyi organize olmuş, bitiriciliği yüksek bir kadroya işaret ediyor.

Mainz 05 de mükemmel form grafiği yakaladı; son beş maçının dördünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Son sonucunu 23 Ağustos'ta kupada VfB Krieschow karşısında aldığı 9-0'lık galibiyet oluşturdu. Fischer'in ekibi ayrıca sezon öncesinde AFC Bournemouth'u 2-1, Paris FC'yi 4-0 mağlup etti ve sadece Udinese ile 3-3 berabere kaldı. Mainz, bu beş maçta 17 gol atarken dört gol yedi.

Borussia Moenchengladbach - Mainz 05: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son buluşma, 19 Nisan 2026'da Bundesliga'da Borussia-Park'ta oynanan 1-1'lik maçla sonuçlandı. Bundan önce Mainz 05, Aralık 2025'te sahasında Gladbach'a 1-0 kaybetti. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Gladbach'ın bir, Mainz'ın bir galibiyeti bulunurken üç maç da beraberlikle sona erdi; bu eşleşmede iki kulüp de birbirine üstünlük kurmakta zorlandı.