Borussia Mönchengladbach, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Elversberg ile karşı karşıya gelecek.

İç saha maçı, Mönchengladbach'a sezonun erken bölümünde kritik puanları alma fırsatı sunarken, deplasmana gelecek Elversberg ise üst düzey rekabette yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki takım, profesyonel futbolda daha önce yalnızca bir kez resmi olarak karşılaştı ve Mönchengladbach, Aralık 2020'de DFB-Pokal ikinci turunda Elversberg'i 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Bırakın GOAL Borussia Mönchengladbach - Elversberg maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, size sunsun.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga sezonunun açılış haftasında Mönchengladbach'taki Borussia-Park'ta Elversberg'i konuk ediyor.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışları (Borussia Mönchengladbach)

Satın alma işlemini doğrudan ev sahibi takımın resmi çevrim içi bilet portalı üzerinden yapın.

Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce erken öncelikli rezervasyon hakkı elde eder.

Standart koltuklar tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin nominal fiyat üzerinden doğrudan yeniden satış yaptığı kulübün internet sitesindeki resmi ikincil bilet değişim platformunu kontrol edin.

2. Deplasman taraftarı bloğu (SV Elversberg)

Deplasman taraftarları, BORUSSIA-PARK'taki ayrılmış misafir tribününde yer alabilmek için biletleri doğrudan SV Elversberg'in resmi bilet mağazasından satın almalı.

3. Üçüncü taraf yeniden satış platformları

Stubhub gibi ikincil bilet platformlarında mevcut ilanlar bulunur, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak genellikle resmi nominal değerin üzerine çıkar.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

BORUSSIA PARK'ta oynanacak Borussia Mönchengladbach ile SV Elversberg arasındaki Bundesliga maçı için, hem resmi hem de ikincil pazardaki bilet fiyatları şöyle:

Resmi fiyatlar: Kulübün portalı üzerinden doğrudan alınan standart VIP olmayan biletlerin fiyatları, standart kategorilerde genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir.

Yeniden satış pazarı: Stubhub gibi üçüncü taraf platformlarda temel giriş biletlerinin başlangıç fiyatları genellikle 20 € ile 50 € civarındayken, ortalama ikincil ilanlar tribün talebi ve bulunabilirliğe bağlı olarak 170 € ile 300 € arasında değişir.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Mönchengladbach - Elversberg form durumu

Borussia Mönchengladbach, Bundesliga açılışına sezon öncesi hazırlık maçlarında beşte beş galibiyetle giriyor; bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve sadece iki gol yedi. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyet olurken, en farklı sonucu ise Velbert'i 8-0 mağlup ederek elde etti. Bu seri, yaz hazırlık takviminin tamamının kayıpsız geçildiği anlamına geliyor.

Elversberg, son beş hazırlık maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. 15 Ağustos'taki son hazırlık maçında Lorient'i 4-1 yendi, daha önce de Strasbourg'u 5-2 mağlup ederek beş gol attı. Tek yenilgisi temmuz ortasında Viktoria Köln 1904'e karşı geldi. Bu beş maçta 12 gol attı ve altı gol yedi.

Borussia Mönchengladbach - Elversberg: Son karşılıklı maç kayıtları

Mevcut kayıtlara göre iki kulüp yalnızca bir kez karşılaştı ve Borussia Mönchengladbach, Aralık 2020'de DFB-Pokal'da Elversberg deplasmanında 5-0 kazandı. Bu sonuç, iki taraf arasındaki tek karşılıklı maç verisi olarak öne çıkıyor; bu da ilk Bundesliga karşılaşmaları öncesinde elde çok sınırlı tarihsel bağlam olduğu anlamına geliyor.

Kafa Kafaya Çizim 1 0 0 DFB Kupası Elversberg ELV 0 Mönchengladbach BMG 5 MS 5 Attığı Gol 0 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 0 / 1

Borussia Mönchengladbach - Elversberg puan durumu

Bundesliga tablosunda Borussia Mönchengladbach şu anda beşinci sırada yer alırken, Elversberg yedinci sırada bulunuyor.