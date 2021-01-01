Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Premier Lig yolcusu mu?

Manchester City'nin, Norveçli golcünün babası ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, konuşulmaya devam ediyor. Üstelik sadece attığı goller ile değil, özellikle transfer spekülasyonları ile.

İngiliz basınında, yeni bir iddia ortaya atılmış durumda. Söylediklerine göre Norveçli golü, İngiltere Premier Lig'e gidebilir. Hatta görüşme gerçekleşti bile.

The Athletic'te yer alan habere göre Erling Haaland'a ilgi duyan bu kulüp, Manchester City. Haberde, City yönetiminin Norveçli oyuncunun babası ile birkaç hafta önce bir transfer görüşmesi yaptığı söyleniyor.

Manchester City'nin, Haaland transferinde güçlü bir konumda olduğundan da bahsediliyor.

Erling Haaland ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Haaland'ın transferine en yakın takımlar arasında Real Madrid ve Barcelona gösteriliyor. Bununla birlikte Premier Lig'den Manchester City dışında Chelsea de yıldız futbolcunun transfer olabileceği takımlar arasında yer alıyor.

PSG, Kylian Mbappe'nin olası ayrılığı durumunda Fransız yıldızın yerini Haaland ile doldurabilir. Ayrıca Dortmund'un rakibi Bayern Münih de Haaland yarışına sonradan katılabilir.

Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli golcünün, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi mevcut.

Görünen o ki bu yaz, Erling Haaland'ın transferi gündemden düşmeyecek.

Erling Haaland bu sezon kaç gol attı?

Borussia Dortmund'un en önemli yıldızı haline gelen Erling Haaland bu sezon Dortmund formasıyla Bundesliga'da sahaya çıktığı 21 maçta, 21 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

Yıldız golcü tüm kulvarlarda ise 33 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.