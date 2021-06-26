Norveçli golcü, Yunan basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Borussia Dortmund santrforu şu anda Yunan adasında sezon sonu tatilinin keyfini çıkarırken bir Yunan gazetesi, cumartesi günü ortaya ilginç bir iddia attı.

Haaland ise bu iddiayı sosyal medyada hızlı bir şekilde yalanladı.

Genç golcü, Mykonos'taki bir restoranda altı saatte 500 bin euro harcadığı ve personele de 30 bin euro bahşiş bıraktığı yönündeki haberleri 'yalan haber' olarak nitelendirdi ve kesin bir dille reddeti.

Erling Haaland ne söyledi?

Haber ilk olarak cumartesi sabahı Yunan Sportime gazetesi tarafından yayınlandı ve haberde Haaland'ın her biri 70 eurodan oluşan dört şişe Cristal Vintage şampanya içtiği iddia edildi.

Haaland ise haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle yalanladı:

"Sanırım ana yemekleri unuttular. Yalan haber."

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

Haaland ayrıca haberle alakalı hayal kırıklığını vurgulamak için palyaço ve yüz avuç içi emojisini de ekledi. Sportime, habere sadık kalmış gibi göründü, ancak sonraki bir makalede Haaland'ın kendilerini affetmelerini istediler.

Haaland'ın geleceği ne olacak?

Norveçli golcü tatilde eğlenirken, geleceği hakkındaki spekülasyonlar da hız kaybetmeden devam ediyor.

2020'nin ocak ayında Borussia Dortmund'a transfer olduğundan bu yana 59 maçta 57 gol atan ve Avrupa'nın en umut vadeden oyuncularından olan Haaland, kendisini kanıtladı.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 41 gol kaydeden genç santrfor Barcelona, Real Madrid ve Chelsea başta olmak üzere birçok büyük kulübün odağı haline geldi.

Manchester City de bu kulüpler içerisinde yer aldı ve Haaland'ın Mahrez ile birlikte yaptığı parti, bu söylentileri artırdı.

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