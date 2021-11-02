Borussia Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham Liverpool'a mı gidiyor?

Borussia Dortmun'un genç oyuncusu Jude Bellingham'ın, Liverpool'a gideceği yönündeki haberler üzerine Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Middlesbrough'nun eski oyuncularından Craig Hignett pazartesi günü yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Bellingham'ın gelecek yaz Borussia Dortmund'dan Liverpool'a transfer olmaya karar verdiğini iddia etmişti.

Ne söylendi?

Craig Hignett, BBC Radi'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "İyi bir kaynaktan aldığım habere göre Jude Bellingham, İngiltere'ye dönerek Liverpool formasını giyecek.

"Bu transferin ocak ayında mı yoksa yaz transfer döneminde mi olacağı şimdilik belli değil ama Liverpool için Jude Bellingham transferinin neredeyse bittiğini çok iyi bir kaynaktan duydum. O, Liverpool formasını giyecek."

Hignett'in yorumlarının ardından, Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl'in, Liverpool'un Jude Bellingham'ı isteyen kulüplerden birisi olduğunu açıklamasıyla İngiliz oyuncunun yeniden İngiltereye döneceği yönündeki haberler yoğunlaştı.

Kehl, Borussia Dortmund'un Bellingham'ı veya yıldız oyuncularından herhangi birini yakın zamanda satma planı olmadığını vurguladı.

Sport1'e açıklamalarda bulunan Sebastian Kehl, "O bir Borussia Dortmund oyuncusu ve burada forma giymeye devam edecek. Sadece Liverpool değil, Bellingham'ı çok fazla kulüp istiyor. Kendisine büyük bir ilgi var.

"Oyuncularımız hakkında, bu tür konuşmalar yapmak güzel. Böylece, bazı şeyleri doğru yaptığımızı görebiliyorum. Biz, Borussia Dortmund'da başarılar kazanmak istiyoruz ve kupalar kazanmak için iyi oyuncularımızı takımda tutmalıyız" diye konuştu.

Jude Bellingham'ın performansı

18 yaşındaki yetenekli oyuncu, Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla çok iyi bir performans sergiliyor. Yaşına rağmen olgun futboluyla izleyenleri büyüleyen Jude Bellingham'ın, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birisi olacağı konuşuluyor.

Jude Bellingham, Borussia Dortmund formasıyla 16 müsabakada 3 gol atıp 6 asisistlik bir performans sergiledi.

Borussia Dortmund, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Jadon Sancho'yu 73 milyon sterline Manchester United'a satmıştı.

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