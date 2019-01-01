Borussia Dortmund'dan müthiş geri dönüş: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (5 Kasım 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, bugün oynanan 8 maçla başladı.

Şampiyonlar Ligi'n 4. hafta karşılaşmaları E,F,G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

3-2

Geri dönüşlerin gecesinde F Grubu'nda Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 mağlup etti.

Inter ilk yarıyı 5. dakikada Latuaro Martinez ve 40. dakikada Matias Vecino'nun golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ipleri eline alan Alman ekip, 52 ve 77. dakikalarda Hakimi ve 64. dakikada Julian Brandt'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İkinci sıradaki Dortmund puanını 7'ye yükseltirken, üçüncü sırada bulunan Inter 4 puanda kaldı.

2-1 Genk

E Grubu'nda Liverpool, konuk ettiği Genk'i 2-1'lik skorla geçti.

Ev sahibinin gollerini 14. dakikada Georginio Wijnaldum ve 53. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. Mbwana Samatta'nın 40. dakikadaki golü konuk ekibe yetmedi.

Puanını 9'a yükselten Liverpool, liderlik koltuğuna oturdu.. Genk ise 1 puanla son sırada kaldı.

1-1 Salzburg

E Grubu'nda Napoli ile Salzburg 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip 11. dakikada genç yıldız Erling Haland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Napoli 43. dakikada Hirving Lozano'nun attığı golle beraberliği kurtardı.

Puanını 8'e yükselten Napoli, ikinci sıraya geriledi. 4 puanlı Salzburg'un ise üçüncü sıradaki yeri değişmedi.

4-1

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, öne geçtiği maçta deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu.

Lille, 25. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 66. dakikada Dani Parejo, 82. dakikada Adama Soumaoro (K. K.), 84. dakikada Geoffrey Kondogbia ve 90. dakikada Ferran Torres'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 74. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

Bu galibiyetin ardından H Grubu'nda Valencia puanını 7'ye yükseltti. 1 puanda kalan Lille'in Avrupa macerası sona erdi.

4-4

Gecenin en ilginç maçı İngiltere'de oynandı. H Grubu mücadelesinde Chelsea, 63. dakikasına 4-1 geride girdiği maçta Ajax ile 4-4 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 4. ve 71. dakikalarda penaltı vuruşlarından Jorginho, 63. dakikada Tammy Abraham ve 74. dakikada Reece James attı. Konuk ekibin golleri ise 2. dakikada Tammy Abraham (K. K.), 20. dakikada Quincy Promes, 35. dakikada Kepa (K. K.) ve 55. dakikada Donny van de Beek'den geldi.

temsilcisinde 68. dakikada Danny Blind, 69. dakikada ise Joel Veltman kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Cesar Azpilicueta'nın ağlara gönderdiği top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 7'ye yükseltti.

0-0 Slavia Prag

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona ile Slavia Prag, Camp Nou'da golsüz eşitliği bozamadı.

F Grubu'nda liderliğini sürdüren Barcelona puanını 8'e, son sıradan kurtulamayan Slavia Prag ise 2'ye yükseltti.

3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Lyon, konuk ettiği Benfica'yı 3-1 mağlup etti.

4. dakikada Joachim Andersen, 33. dakikada Memphis Depay ve 89. dakikada Bertrand Traore ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri attı. Konuk ekibin tek golü 76. dakikada Haris Seferovic'den geldi.

Lyon, bu skorun ardından puanını 7'ye yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanla son sırada kaldı.

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0-2 Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig, Zenit deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

Alman ekibine üç puanı getiren goller 45. dakikada Diego Demme ve 63. dakikada Marcel Sabitzer'den geldi.

Grupta üçüncü galibiyetini alan Leipzig, puanını 9 yaptı. Son iki maçını kaybeden Zenit ise 4 puanda kaldı.