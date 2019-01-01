Borussia Dortmund'dan Manchester United'a kötü haber! Jadon Sancho...

Bundesliga ekibi, gözde yıldızını önümüzdeki sezonda da takımda tutmaya kararlı...

Sportif Direktörü Michael Zorc, takımın genç yıldızı Jadon Sancho'yu bu yaz kesinlikle satmayı düşünmediklerini söyledi.

18 yaşındaki oyuncu bu sezon sergilediği performansla başta olmak üzere Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Sport Bild'e açıklamalarda bulunan Zorc, "Jadon Sancho için fiyat biçmek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim: Dünyanın en büyük kulübü de olsa, şu anda bu transferi gerçekleştirmesi çok zor. Jadon, önümüzdeki sezonda da bizimle olacak ve planlarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

2017 yazında 'den transfer edilen Sancho, bu sezon şu ana kadar 'da çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 8 de asist yapmıştı.