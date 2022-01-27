Borussia Dortmund yönetimiyle gergin günler yaşayan Haaland: “Geleceği değerlendirmenin zamanı geldi”

Haaland, Viaplay Fotball'dan Norveçli gazeteci Jan Aage Fjørtoft ile konuştu. Birkaç hafta önce Borussia Dortmund'un kendisine baskı yapmasıyla ilgili "konuşma zamanı geldi" sözlerini hafife aldı.

BVB tarafından baskı altına alınmakla ilgili yorumlarım? Bir şey söyleme zamanımın geldiğini hissettim. Pek çok kişi konuşuyordu, o kadar. Şimdi gerçekten bunun hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Her şey söylendi, söylendi ve biz çalışmaya devam ettik."

O sırada saldırgan haberlerin yakında geleceğini anlamış görünüyordu:

"Dortmund'un istediği de bu. Bazı şeylerin olmaya başlayacağı anlamına geliyor. En başından beri sadece takıma odaklanmak istediğimi söyledim. En iyi versiyonumu bu şekilde göstermek ve her şeyimi vermek. Aklımda başka şeyler olmasını istemedim. Ancak şimdi bana baskı yaptıklarına göre, geleceği değerlendirmenin zamanı geldi".

Dortmund, Hans-Joachim Watzke aracılığıyla yanıt verdi:

"O spontane bir insan. Bunu yapmasına izin var elbette. Erling ile ilgili bir sorun yok. Ancak aynı zamanda durumumuzu da anlaması gerekiyor.

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