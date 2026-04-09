Borussia Dortmund, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: BVB maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Siyah-Sarılar DFB Kupası'nda yolun sonuna gelmiş olsa da, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelelerine devam ediyorlar. Hiçbir maçı kaçırmak istemeyenler, farklı yayıncılardan birden fazla abonelik satın almaktan başka çare bulamıyor.

Bu sezon Bundesliga yayın hakları Sky ve DAZN arasında paylaşılmıştır. Sky, Cuma akşamı maçı, Cumartesi öğleden sonra tüm maçları ve Cumartesi akşamı en önemli maçı yayınlamaktadır. Böylece, tüm Bundesliga maçlarının yaklaşık yüzde 80'i canlı ve özel olarak Sky'da yayınlanmaktadır. WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden BVB maçlarını canlı yayınla takip edebilirsiniz.

DAZN, 2025/2026 sezonunda Bundesliga maçlarının büyük bir kısmının yayın haklarını üstlenecek. Bu kapsamda, yayın hizmeti Cumartesi günkü maçları programına dahil edecek. Ayrıca Pazar günkü tüm maçlar canlı ve özel olarak DAZN'de yayınlanacak. Bu durumda yayın, Borussia Dortmund maçının fikstürüne bağlı olacak.

SAT.1'de ücretsiz TV'de Bundesliga sadece belirli tarihlerde izlenebilir – örneğin, ilk ve ikinci devrenin açılış maçı veya kış tatili öncesindeki son Cuma maçı gibi.

Şampiyonlar Ligi maçları DAZN ve Amazon Prime arasında paylaştırılır. DAZN, Salı günü dokuz maçtan sekizini ve Çarşamba akşamı tüm maçları canlı olarak yayınlar; ayrıca her iki maç gününde de konferans yayını buradan yapılır. Amazon Prime ise Salı günü en önemli maçı yayınlar.

Borussia Dortmund finale kalırsa, maç ücretsiz olarak izlenebilir – yayın ZDF tarafından yapılır.

