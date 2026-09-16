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Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dortmund
Werder Bremen
Bundesliga

Borussia Dortmund, Bundesliga'da Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Borussia Dortmund, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşmasında, 16 Mayıs 2026'da Dortmund, Werder Bremen'in sahasında deplasmanda 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Son beş karşılaşmada Dortmund, Bremen'in tek galibiyetine karşılık üç galibiyet alarak eşleşmede üstünlük kurdu; bir maç da beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Borussia Dortmund - Werder Bremen maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Borussia Dortmund - Werder Bremen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 5
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund - Werder Bremen Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı için bilet satın almanın, resmi ve ikincil kanallar üzerinden dört temel yolu bulunuyor:

1. Resmi BVB Bilet Mağazası (Birincil satış)

  • Biletler, maçtan yaklaşık 4 ila 6 hafta önce doğrudan Borussia Dortmund'un resmi bilet portalı üzerinden satışa sunulur. Borussia Dortmund'un resmi kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa çıkmadan 1 ila 2 gün önce öncelikli erişim hakkı elde eder. Üye ön satışının ardından bilet kalırsa genel satışa açılır. Ancak Bundesliga'daki yüksek talep gören maçlar çoğu zaman üye satış aşamasında tükenir.

2. BVB İkincil Bilet Pazarı (Resmi yeniden satış)

  • Düzenli ön satış tükenirse, maça katılamayacak kombine sahipleri ve günlük bilet sahipleri, kulübün internet sitesindeki resmi BVB ikincil bilet pazarı üzerinden biletlerini yasal olarak listeleyebilir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır ve elektronik olarak yeniden düzenlenir; böylece resmi, güvenli ve nominal değerinden satılmış olur.

3. VIP ve hospitality paketleri

  • Resmi hospitality ve VIP paketleri, kulüp üyeliği gerekmeksizin doğrudan kulübün internet sitesi üzerinden satın alınabilir. Bu paketler, maç biletinin yanı sıra stadyum lounge erişimi ile yiyecek ve içecek hizmetlerini de içerir, ancak fiyatları normal koltuklardan daha yüksektir.

4. İkincil bilet platformları

  • Resmi birincil satışlar tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri üzerinden bulunabilir, ancak fiyatlar talebe göre değişebilir.

Borussia Dortmund - Werder Bremen Bundesliga biletleri ne kadar?

Signal Iduna Park'ta oynanan Borussia Dortmund iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, resmi BVB bilet mağazasında standart yetişkin tek maç biletlerinde genellikle 19 € ile 80 € arasında değişir.

Resmi bilet fiyatları (Nominal değer)

  • Ayakta izleme yerleri (Südtribüne / Yellow Wall): yaklaşık 19 € - 25 €
  • Oturmalı biletler: yaklaşık 35 € - 80 € (kategoriye ve stadyumdaki konuma göre değişir)
  • Genç / çocuk biletleri (14 yaş altı): yaklaşık 10 €
  • VIP ve hospitality paketleri: seçilen lounge paketine bağlı olarak yaklaşık 200 € - 500 €+

İkincil piyasa ve yeniden satış seçenekleri

  • Resmi BVB yeniden satış pazarı: Biletler kombine sahipleri tarafından yeniden düzenlendiği için standart nominal değer fiyatlarıyla (19 € - 80 €) satış yapar.
  • İkincil yeniden satış platformları: Stubhub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre dalgalanır ve standart oturma kategorilerinde genellikle 75 € ile 170 € civarından başlar.

Borussia Dortmund - Werder Bremen Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund - Werder Bremen form durumu

Borussia Dortmund son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Takımın son sonucu Bundesliga'da TSG Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetti. Ayrıca açılış gününde Hamburger SV'yi 2-0, DFB-Pokal'da ise HEBC Hamburg'u 5-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi, Supercup'ta Bayern Munich'e karşı alınan 1-2'lik mağlubiyet oldu. Dortmund, bu beş maçta 12 gol attı ve kalesinde yedi gol gördü.

Werder Bremen ise son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Takımın son sonucu, Bundesliga'da 2. haftada RB Leipzig karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Bu sonuç, açılış gününde Freiburg deplasmanında alınan 4-1'lik yenilginin ardından geldi. Bremen ayrıca bu periyotta DFB-Pokal'da SK Hansa Lüneburg'u 3-0 yendi. Son beş maçında skor üretme becerisi gösterse de düzenli olarak gol yedi.

BVB

BVB - Form

HSV
K2-0
HAM
K0-5
TSG
K2-3
VIL
K3-2
SCP
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SVW

SVW - Form

AJA
K0-1
LSK
K0-3
SCF
K4-1
RBL
K3-1
KOE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Borussia Dortmund - Werder Bremen: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç, Bundesliga'da 16 Mayıs 2026'da oynandı ve Borussia Dortmund, Werder Bremen'in sahasında 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında Dortmund, Werder'in bir galibiyetine karşı üç galibiyetle açık bir üstünlük kurmuş durumda; bir maç da beraberlikle bitti. Bu serideki en farklı sonuç ise Ocak 2026'daki 3-0'lık Dortmund galibiyetiydi.

Kafa Kafaya

DortmundÇizimWerder Bremen
3
2
0
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Dortmund badge
Dortmund
BVB
0
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
9Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
330082+69
K
K
K
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
B
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
321072+57
K
B
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
K
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
K
B
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
K
K
B
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
B
K
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
K
B
K
12
FC KölnFC KölnKOE
311157-24
B
K
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
K
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
K
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
B
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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