Borussia Dortmund, üst düzey yetenek Konstantinos Karetsas (18) için transfer rekorunu kırmak zorunda

Sky Sport’tan Florian Plettenberg’in de yazdığı gibi, Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas’ı Julian Brandt’ın hayalindeki halefi olarak görüyor. Ancak KRC Genk’in talep ettiği bedel, bu transferi engelleyebilir. Ofansif orta saha oyuncusunun transfer bedeli tam 35 milyon avro olacak.

Karetsas, genç yaşına rağmen Genk formasıyla şimdiden 92 maça çıktı. 6 gol ve 23 asistle potansiyelini fazlasıyla ortaya koydu. Özellikle geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 14 asistle muhteşem bir performans sergiledi.

Genk doğumlu Karetsas, Şubat 2025’te Yunanistan milli takımında oynamayı tercih etmişti ve yıllardır büyük kulüplerin ilgisini çekiyor. Bu yaz bir transfer mantıklı bir adım gibi görünüyor, ancak Genk tam 35 milyon euro istiyor.

Genk bu tutarı gerçekten elde etmeyi başarırsa, kulübün transfer rekoru paramparça olacak. Mevcut rekor, geçen sezon Wolverhampton Wanderers’a transferiyle Limburg ekibine 26 milyon euro kazandıran Tolu Arokodare’ye ait.

Alman basını, Genk’in talep ettiği bedelin bir sorun teşkil edebileceğinin farkında ve bunun nedeni sadece talepkar Belçikalılar değil. Dortmund, aşırı miktarlarda para harcamamasıyla tanınıyor. Ousmane Dembélé (35 milyon euro, 2016) bugüne kadar kulübün en pahalı transferi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kulüpler arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu, ancak bir süre durma noktasına gelmişti. Şimdi ise Dortmund ve Genk, yine bir çözüm bulunup bulunamayacağını araştırıyor. Dortmund’un teknik direktörü Ole Book, her halükarda transferin gerçekleşmesi için bastırıyor.

Son zamanlarda Karetsas’ın potansiyel yeni takımı olarak AC Milan’ın adı da geçti. Teknik direktör Rúben Amorim’in, on kez Yunanistan milli takımında forma giymiş bu oyuncudan oldukça etkilendiği söyleniyor. Galatasaray da, 2029 ortasına kadar Genk ile sözleşmesi bulunan “Yunan Messi”nin durumunu yakından takip ediyor.