Borussia Dortmund'un yıldızı Hummels'ten hocasına tepki: "Futbolumuz çok karmaşık"

Borussia Dortmund, evinde Rangers'a 4-2 yenildikleri Avrupa Ligi karşılaşmasında en kötü savunma performanslarından birine imza attı.

Alman ekibi, Perşembe günü evinde kaybettikten sonra Glasgow tarafına karşı Avrupa Ligi eleme turu play-off maçında turu geçmek için bir hayli zorlanacak.

Giovanni van Bronckhorst'a karşı gösterdikleri performans, defans oyuncusu Mats Hummels için ciddi bir hayal kırıklığı oldu.

Hummels ne söyledi?

Hummels, Perşembe günkü maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Leverkusen maçına [Dortmund için 4-2'lik bir kayıp] bakarsanız, gereksiz yere topu kaybettikten sonra dört gol yedik" dedi.

"Bugün de burada birinci, ikinci ve dördüncü gollerde aynısı oldu.

"Sanırım sorunumuzun ne olduğunu biliyoruz. Hoca bundan yeterince sık bahsediyor.

"Çok fazla saçma sapan futbol oynuyoruz, mantıksız futbol oynuyoruz ve rakibimizi çok güçlü hale getiriyoruz.

"Futbolumuz da çok karmaşık. Bu şekilde oynarsak bazen kazanır bazen kaybederiz ama genelde başarılı olamayız."

Maçta ne yaşandı?

Dortmund, James Tavernier ve Alfredo Morelos'un golleriyle devreyi 2-0 yenik kapattı.

John Lundstram, devrenin hemen ardından dört dakika sonra Rangers'ı üç gol ile öne geçirdiğinde, ev sahibi ekip için işler daha da kötüleşti.

Jude Bellingham iki dakika sonra ev sahibi takım için golü buldu, ancak Dan-Axel Zagadou'nun kendi kalesine attığı gol Rangers'ı tekrar 3 farklı öne geçirdi.

Raphael Guerreiro, Bundesliga takımına rövanşta bir şans vermek için bitime sekiz dakika kala bir gol daha buldu.

Dortmund, en son 2016'da Legia Varşova'ya karşı 8-4 kazandıkları bir Avrupa maçından bu yana evinde ikinci kez dört gol yedi.

Daha fazlası için:

İspanyol mahkemesi, Kamerunlu eski yıldız Samuel Eto'o'yu 22 yaşındaki bir kadının babası olarak ilan etti

PORTRE | Roberto Baggio: Juventus, Milano, 1994, kırık kalp

Dünya Kupası'na 9 ay kala Katar, tüm dünyadan taraftarları ülkeye bekliyor