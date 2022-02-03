Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Bayer Leverkusen maçında forma giyemeyecek

Millî aranın ardından lige dönmeye hazırlanan Borussia Dortmund'a iki olumsuz haber geldi.

Görünüşe göre sarı-siyahlı takımda pazar günü oynanacak Bayer Leverkusen maçında Erling Haaland ve Mats Hummels forma giyemeyecek.

Bild, Norveçli yıldızın kas sakatlığı yaşadığını, Hummels'in ise bakteriyel bir enfeksiyon geçirdiğini yazdı.

Ne söylendi?

Dortmund Spor Direktörü Michael Zorc, Kicker'a verdiği demeçte oyuncularla ilgili şunları söyledi:

"İkisinin de tedavileri sürüyor. Maç pazar günü, yani bir günümüz daha var. Bekleyip görelim."

Özellikle Haaland'ın yokluğu, Dortmund'u bir hayli zorlayabilir. Çünkü Norveçli, Dortmund'un bu sezon attığı 52 golün 14'ünü kaydetti.

21 yaşındaki oyuncu forma giymediği zaman takımın hücum kalitesi bir hayli düşüyor.

Haaland, Dortmund'da kalacak mı?

Zorc, Haaland'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili sorulan soruyu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Erling hâlâ çok genç ve gelişimi henüz tamamlanmadı. Oyuncu gelişimi konusunda çok iyi bir kulübüz. Sonuç olarak, bir noktada bir karar verilecek."

Dortmund'u ne bekliyor?

Borussia Dortmund, Bundesliga'da lider Bayern Münih'in altı puan gerisinde. Üçüncü sıradaki Leverkusen ise sarı-siyahlı takımdan sekiz puan geride.

Pazar günü Leverkusen'i ağırlayacak olan Dortmund, 13 Şubat'ta Union Berlin'e konuk olacak ve ardından 17 Şubat'ta, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Glasgow Rangers'ı ağırlayacak.

Daha fazlası için

Tahir Kıran: "Gedson Fernandes'i doğrudan Benfica'dan kiraladık"

Bastian Schweinsteiger: "Mourinho yaptıkları için benden özür diledi"

Arsenal, Aubameyang'a 7 milyon sterlin ödedi