Borussia Dortmund iki gollük üstünlüğünü kaybetti ve Niclas Fullkrug eski takımını cezalandırdı. Ancak son dakikalarda yaşanan sürpriz bir gelişme, BVB'yi Almanya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı.

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Borussia Dortmund, eleme usulü futbolun ne kadar öngörülemez olabileceğini gösteren bir maçta DFB-Pokal'da son 16 turuna yükseldi. Niko Kovac'ın takımı ilk dakikalarda topa hâkim oldu ve 2-0 öne geçti. Serhou Guirassy ve Carney Chukwuemeka, ilk 17 dakika içinde ağları buldu.

Werder Bremen ise tehlike yaratmaya devam ederek Gregor Kobel'i peş peşe kurtarışlara zorladı. Maçın gidişatı, eski Dortmund forveti Niclas Fullkrug'un 60. dakikadan sonra oyuna girmesiyle değişti. Alman millî oyuncu, 65. dakikada penaltıdan gol attı; üç dakika sonra da ceza sahası dışından çektiği yerden şutla skoru eşitledi.

Üç dakikada gelen iki gol, Dortmund için rahat geçen akşamı gergin bir mücadeleye çevirdi. Ancak son sözü yedek kulübesinden gelen Marcel Sabitzer söyledi. Uzatma dakikalarının üçüncüsünde sağ ayağıyla kullandığı frikikte topu üst köşeye göndererek Dortmund'u uzatmalara gitmekten kurtardı.

GOAL, Signal Iduna Park'taki maçta Dortmund oyuncularına not verdi.

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Kaleci ve savunma

Gregor Kobel (7/10): İlk yarıda Marco Grull ve Cedric Itten'ın şutlarını kurtararak Dortmund'un üstünlüğünü korudu. İkinci yarıda da Itten ve Youri Regeer'e gol izni vermedi. Maçı dört kurtarışla tamamladı ancak Fullkrug'un iki golünde de yapabileceği bir şey yoktu.

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Joane Gadou (8/10): Gelecek vadeden savunmacı etkileyici bir performans sergiledi. Oyunu iyi okudu ve ilk yarının sonlarına doğru Guirassy'nin kafayla az farkla üstten dışarı gönderdiği pozisyonda güzel bir orta yaptı.

Waldemar Anton (8/10): Üçlü savunmanın merkezinde etkili bir performans sergiledi. İkili mücadelelerde güçlüydü, ilk yarıda Felix Nmecha'ya gol fırsatı hazırladı ve maçın sonlarında bloklanan kafa vuruşuyla galibiyet golünü atmaya yaklaştı.

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Nico Schlotterbeck (8/10): Agresif ve öne çıkan bir oyun sergileyen kaptan, hızıyla kontra atakları önledi ve hücumları başlatmak için orta sahaya çıktı. Joey Veerman'ın ortasında yaptığı erken bir kafa vuruşu da bloklandı.

Orta saha ve kanat bekleri

Julian Ryerson (6/10): İnişli çıkışlı bir performans sergiledi. Guirassy'nin açılış golüne kusursuz bir pasla asist yaptı ve sağ kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle oynadı. Ancak Mick Schmetgens'e yaptığı dikkatsiz müdahaleyle 64. dakikada penaltıya sebep oldu, sarı kart gördü ve Bremen'in geri dönüşünün önünü açtı. 71. dakikada yerini Daniel Svensson'a bıraktı.

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Felix Nmecha (7/10): Orta sahanın merkezindeki görevini etkili biçimde yerine getirerek üçlü savunmayı korudu ve topun dolaşımını sağladı. İlk yarıda Karl Hein'ı bir şutla yokladı; Sabitzer'in galibiyet golünü attığı uzatma dakikalarındaki frikiği de kazandı.

Joey Veerman (7/10): İki merkez orta sahalı düzende topu iyi dolaştırdı ve Schlotterbeck'in maçın başlarında yaptığı kafa vuruşunun ortasını açtı. İkinci yarının başlarında sarı kart gördü ve 71. dakikada yerini Sabitzer'e bıraktı.

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Maximilian Beier (7/10): Sol kanat bekinde yorulmadan çalıştı ve koşularıyla Bremen savunmasını zorladı. İkinci yarıda Nmecha'ya bir şut fırsatı hazırladı, kendi uzak mesafeli denemesi ise üstten ve yandan auta çıktı.

Hücum

Jobe Bellingham (7/10): BVB'nin ilk dakikalarda ihtiyaç duyduğu yaratıcılığı sağladı. İkinci golde isabetli kafa pasıyla Chukwuemeka'yı buldu ve hücum bölgesindeki dar alanlarda hareketli göründü.

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Carney Chukwuemeka (8/10): İlk 45 dakikanın öne çıkan oyuncularından biriydi. Dortmund'un ikinci golünde soğukkanlılığını koruyarak sağ ayağıyla topu üst köşeye gönderdi. Maçın başlarında aldığı darbeye rağmen orta saha ile hücum arasında etkili bir bağlantı kurdu ve 71. dakikada yerini Ethan Nwaneri'ye bıraktı.

Serhou Guirassy (8/10): Bitirici ve belirleyiciydi. Henüz altıncı dakikada Ryerson'ın pasını sol ayağıyla ağlara göndererek gol perdesini açtı. İlk yarının sonlarına doğru kafa vuruşuyla ikinci golüne yaklaştı, ileri uçta çok iyi oynadı ve 84. dakikada yerini Fabio Silva'ya bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Marcel Sabitzer (8/10): 71. dakikada Veerman'ın yerine oyuna girdi ve uzatma dakikalarının üçüncüsünde kullandığı frikikte topu sol üst köşeye göndererek çalkantılı kupa maçının sonucunu belirledi.

Ethan Nwaneri (6/10): Oyuna hareketlilik katması için Chukwuemeka'nın yerine girdi. Enerjik bir görüntü sergiledi ve kupa maçının temposundan etkilenmedi.

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Daniel Svensson (6/10): Sağ kanat bekinde Ryerson'ın yerini aldı ve maçın sonlarında ileri çıktı. Ceza sahası içinden çektiği şut yandan auta gitti; Anton'un bloklanan kafa vuruşunda ise ortayı yapan isimdi.

Fabio Silva (N/A): 84. dakikada Guirassy'nin yerine oyuna girdi.

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Niko Kovac (7/10): 3-4-2-1 dizilişi Dortmund'a maçın başında kontrolü sağladı ancak Fullkrug oyuna girdikten sonra takımı ciddi biçimde bocaladı. Beraberlik golünün hemen ardından yaptığı üç oyuncu değişikliği takımı toparladı; Sabitzer de galibiyet golüyle bunun karşılığını verdi.



