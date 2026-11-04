Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta Real Betis’i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 9 puana yükseldi. Fabio Silva ve oyuna sonradan giren Konstantinos Karetsas’ın kritik golleri, dirençli İspanyol ekibi karşısında galibiyeti getirdi.

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Borussia Dortmund, Real Betis'i 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme hedefi açısından kritik üç puan aldı. Maç asıl ikinci yarıda hareketlendi. Golsüz biten ve iki takımın da temkinli oynadığı ilk 45 dakikanın ardından taktiksel kilidi, devrenin hemen sonrasında fileleri bulan Silva açtı. Dortmund uzun süre topa daha fazla sahip olsa da Aitor Ruibal'ın düzgün vuruşuyla gelen beraberlik golü, ev sahibi taraftarları hayal kırıklığına uğratma tehlikesi yarattı.

Niko Kovac'ın takımı, kontrolü yeniden ele geçirmek için önemli bir direnç gösterdi. Genç yetenek Karetsas'ı oyuna almak ise yerinde bir hamle oldu. Oyuna sonradan giren futbolcunun 72. dakikadaki belirleyici golü Dortmund'u tekrar öne geçirdi ve ev sahibinin daha fazla şut çekip daha yüksek gol beklentisi ürettiği (2,47 xG) maçın sonucunu belirledi. Betis kontra ataklarda tehdit oluşturmaya devam etse de Dortmund, düzenli 3-4-2-1 sistemi sayesinde topa yeniden etkili biçimde sahip oldu ve konuk ekibin son bölümdeki baskısına rağmen galibiyeti korudu.

Kaleci ve savunma

Gregor Kobel - 6/10

İsviçreli millî futbolcu nispeten sakin bir akşam geçirdi. Dortmund'un yerleşimi Real Betis'i kaleyi bulan dört şutta tutarken Kobel yalnızca üç kurtarış yapmak zorunda kaldı. Ruibal'ın iyi yerleştirilmiş beraberlik golünde yapabileceği fazla bir şey yoktu. Topu oyuna sokarken gösterdiği başarı ise Dortmund'un %50'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Kaptan, her zamanki agresifliği ve ileriye dönük paslarıyla üçlü savunmaya liderlik etti. Hücumların geriden kurulmasında belirleyici rol oynadı ve konuk ekibi yalnızca 1,08 gol beklentisinde tutan savunmanın önemli bir parçasıydı.

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Waldemar Anton - 6/10

Anton savunmanın merkezinde güven verdi. Schlotterbeck kadar cesur paslar atmasa da doğru pozisyon aldı. Betis'in ortalarını uzaklaştırmak için Dortmund savunmasının yaptığı 19 uzaklaştırmaya katkıda bulundu.

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Ramy Bensebaini - 6/10

Üçlü savunmanın sağında görev yapan Bensebaini, 75. dakikada oyundan çıkana kadar sağlam bir performans sergiledi. Savunmaya geçişleri iyi yönetti ancak yerini Gadou'ya bırakmadan önce Betis'in kanatlardaki yer değiştirmelerinin hızına zaman zaman ayak uyduramadı.

Orta saha

Julian Ryerson - 6/10

Kanat bek olarak oynayan Ryerson, kendine özgü enerjisini sahaya yansıttı. 38. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Kovac son bölümde hücuma daha fazla hareketlilik katmak isteyince yerini Maximilian Beier'e bıraktı.

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David Svensson - 7/10

Svensson orta sahanın kilit isimlerinden biriydi ve Dortmund'un takım olarak denediği toplam 463 paslık oyuna katkı sağladı. Geçişlerdeki çalışkanlığı, Betis'in kanat beklerin arkasındaki boşluklardan yararlanmasını önlemek açısından büyük önem taşıdı.

Felix Nmecha - 6/10

Nmecha orta sahaya fiziksel güç kattı. Birkaç ikili mücadele kazandı ancak ilk yarıda geride kurulan savunmayı aşmak için gereken yaratıcılığı gösteremedi. 75. dakikada yerini Chukwuemeka'ya bıraktı.

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Joey Veerman - 7/10

Hollandalı futbolcunun teknik açıdan güven veren oyunu, sahada kaldığı 78 dakika boyunca kendini gösterdi. Topun yeniden dolaşıma sokulmasında başrolü üstlenerek maç geçiş hücumlarına açık hâle geldiğinde bile Dortmund'un saha hâkimiyetini korumasını sağladı.

Hücum

Fabio Silva - 8/10

Ev sahibi ekibin öne çıkan ismiydi. Silva, ikinci yarının başındaki Dortmund baskısının karşılığını 49. dakikada soğukkanlı bir vuruşla açılış golünü atarak verdi. Son bölümde oyundan çıkana kadar hatlar arasındaki hareketliliğiyle Betis'in stoperlerine sürekli sorun çıkardı.

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Jobe Bellingham - 7/10

Bellingham daha ileri bir rolde oynadı ve oyuna bağlantı sağlamak için sık sık geriye geldi. Gol atmasa da varlığı birden fazla Betis orta saha oyuncusunu meşgul ederek önce Silva'nın, ardından Karetsas'ın değerlendirdiği alanları yarattı.

Serhou Guirassy - 5/10

Görünüşe göre yaşadığı bir sorun nedeniyle 34. dakikada erkenden oyundan çıkmak zorunda kalan forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Karetsas'a yerini bırakmadan önce sahada kaldığı sınırlı sürede maça kayda değer bir etki yapamadı.

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Yedekler ve teknik direktör

Konstantinos Karetsas - 9/10

Maçın seyrini değiştiren isimdi. 34. dakikada Guirassy'nin yerine oyuna girdi ve 72. dakikada galibiyet golünü atarak şansını mükemmel değerlendirdi. Enerjisi ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla Dortmund'un hücumunu değiştirdi.

Maximilian Beier - 6/10

74. dakikada oyuna giren Beier, kanada taze güç kattı ve maçın son bölümünde yorulan Betis savunmasının geniş alana yayılmasına yardımcı oldu.

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Joane Gadou - 6/10

Son 15 dakikada Bensebaini'nin yerine geçti ve Betis ikinci beraberlik golünü ararken savunmanın güçlenmesine yardımcı oldu.

Carney Chukwuemeka - 6/10

Maçın son bölümünde Nmecha'nın yerine giren Chukwuemeka, fiziğini kullanarak orta sahayı korumaya ve galibiyeti getiren skoru muhafaza etmeye yardımcı oldu.

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Ethan Nwaneri - Not yok

Uzatma dakikalarında Fabio Silva'nın yerine girerek sürenin dolmasına yardımcı oldu.

Niko Kovac - 8/10

Kovac, oyuncu değişiklikleriyle büyük övgüyü hak ediyor. Erken bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu gördü ve Karetsas'a duyduğu güven galibiyet golüyle karşılık buldu. Taktiksel düzeni, Dortmund'un temel istatistiklerde üstünlük kurmasını sağladı ve takım galibiyeti hak etti.