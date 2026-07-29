Borussia Dortmund'un, Milan'ın eski hedefi Karetsas sağlık kontrollerini tamamladı: resmi açıklama geliyor

Kostantinos Karetsas ile Borussia Dortmund, anlaşma tamam ve imzalar atıldı. Yunan yetenek bu sabah Alman kulübüyle sağlık kontrollerinden geçti ve 2031’e kadar sözleşme imzaladı. Operasyon, Genk ile 35 milyon euro sabit bonservis bedeli artı hedeflere ve bireysel performansa bağlı bonuslar üzerinden sonuçlandırıldı. Bu haber, Avrupa futbol sahnesinin en parlak yeteneklerinden birini uzun süre gündeminde tutan ancak Leao’nun satışına ilişkin tıkanıklık nedeniyle somut görüşmelere başlayamayan Milan için kesinlikle olumlu değil.