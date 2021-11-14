Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, 2019 yılında Bundesliga devinde transfer olmasından bu yana Avrupa’nın en büyük kulüplerinin bir numaralı transfer hedefi olmayı başardı.

Önümüzdeki yaz transfer döneminde 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesinin devreye girmesi beklenen Norveçli golcünün takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Ancak Borussia Dortmund; Manchester City, Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin ilgilendiği Haaland’ı elinde tutmak istiyor ve bunun için oyuncunun maaşını ikiye katlamayı düşünüyor.

Dortmund, Haaland'ı kaybetmek istemiyor

Haaland gibi bir hücum silahını kaybetmek istemeyen Borussia Dortmund, Alman basınından BILD’in haberine göre Norveçli golcüye maaşını iki katına çıkaran yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Mevcut sözleşmesinde 8 milyon euro maaş kazanan Haaland, Alman ekibinden gelen bu teklifi kabul ettiği takdirde 16-18 milyon euro arası bir yıllık maaş kazanacak.

Haaland’ın Dortmund kariyeri

Erling Haaland, Borussia Dortmund formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 69 maçta terletti ve bu karşılaşmalarda 70 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

2021-22 sezonunda ise sakatlanmadan önce 10 maçta süre alan yıldız golcü, 13 gol üç asistlik bir performans gösteriyordu.

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