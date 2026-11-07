Borussia Dortmund'un Elversberg karşısındaki oyuncu puanları: Felix Nmecha'nın iki golü BVB'yi Bayern'le aynı puanda tuttu

Felix Nmecha'nın uzaktan attığı iki gol, Borussia Dortmund'a lige yeni yükselen Elversberg karşısında zorlu bir mücadele sonunda 2-1'lik galibiyet getirdi. Niko Kovac'ın ekibi, Bayern Münih'le aynı puanda kalırken bu sezon Bundesliga'daki yenilmezliğini de sürdürdü.

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Sakat Serhou Guirassy'nin yokluğunda Dortmund, golsüz geçen ilk yarının uzun bölümlerinde cesur oynayan Elversberg karşısında üstünlük kuramadı. Carney Chukwuemeka da 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Nmecha, ikinci yarının başlamasından on dakika sonra ceza sahası çizgisinden yerden sert bir şutla kilidi açtı; 71. dakikada ise yaklaşık 23 metreden sert bir vuruşla ikinci golünü attı. Oyuna sonradan giren Noel Futkeu, bitime dokuz dakika kala müthiş bir makas vuruşuyla farkı bire indirdi. Dortmund, millî araya girmeden önceki maçının gergin son bölümünde skor üstünlüğünü güçlükle korudu.

GOAL'ün Signal Iduna Park'ta Dortmund oyuncularına verdiği puanlar şöyle...

Kaleci & savunma

Gregor Kobel (7/10): Altı kurtarış yaptı. Bunların en iyisi, Lukas Petkov'un yaklaşık 31 metreden kullandığı serbest vuruşta topun üst köşeye gitmesini uçarak önlemesiydi. Francis Onyeka'nın yakın mesafeden yakın direğe gönderdiği şutu da çıkardı ve uzatma dakikalarında Maximilian Beier'e çarpıp yön değiştiren topu üstten kornere çeldi. Futkeu'nun akrobatik bitirişinde yapabileceği bir şey yoktu.

Joane Gadou (7/10): Sağ bekte oyunu iyi okudu; ilk yarıda Maurice Krattenmacher ile Lasse Gunther arasındaki tehlikeli verkaçı kesti. Ancak ikinci yarıda Krattenmacher, Gadou'dan sıyrılıp Onyeka'nın pozisyonunu hazırladı. 67. dakikada yerini Ramy Bensebaini'ye bıraktı.

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Waldemar Anton (7/10): Yarım saat dolmadan yaptığı sert müdahale de dâhil olmak üzere Onyeka'yla girdiği mücadelelerin çoğunu kazandı. Yine de forvet, ikinci yarının başlarında Anton'dan kurtulup bir serbest vuruşta kafayla topu üstten dışarı gönderdi. Anton, 76. dakikada Krattenmacher'a yaptığı taktik faul nedeniyle sarı kart gördü.

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Nico Schlotterbeck (8/10): Kaptan, Elversberg ileri çıktığında baskı altında sakin kalarak Dortmund'un en güvenilir savunmacısı oldu. Uzun pasıyla ikinci yarının hemen başında Jobe Bellingham'ın pozisyonunu hazırladı; ilk yarı bitmeden de Beier'e bir şut fırsatı yarattı.

Daniel Svensson (6/10): İlk yarıda Lukas Pinckert'in bileğine tabanıyla yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmekten şans eseri kurtuldu. Bu pozisyon, savunmacının daha sonra oyundan çıkmasına yol açtı. Hücuma çıkarak Bellingham'ın maçın başlarındaki fırsatını hazırladı, ilerleyen bölümde de Bensebaini'ye şut imkânı yarattı.

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Orta saha

Joey Veerman (7/10): Orta sahada topun dolaşmasını sağladı ve duran topları kullandı. Ancak en önemli hamlesini savunmada yaptı: Bitime beş dakika kala son anda yaptığı kritik müdahaleyle David Mokwa'yı durdurdu.

Felix Nmecha (9/10): Maçın oyuncusuydu. Fabio Silva'nın bıraktığı topa yaklaşık 18 metreden yerden vurup skoru açtı, ardından yaklaşık 23 metreden alt köşeye gönderdiği sert şutla ikinci golünü kaydetti. İlk yarıda Nicolas Kristof'u da kurtarış yapmaya zorladı. 22. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü ve devre arasından önce ikinci sarı karttan kurtulduğu için şanslıydı.

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Jobe Bellingham (7/10): Maç boyunca hareketliydi. Üç şutu az farkla dışarı gitti; Beier, Konstantinos Karetsas ve Silva için de fırsatlar yarattı. Maçın başlarında geriye koşarak Onyeka'yı iyi durdurdu. 86. dakikada yerini Marcel Sabitzer'e bıraktı.

Hücum

Konstantinos Karetsas (7/10): Gunther'e zor bir öğleden sonra yaşattı. Sol beki defalarca geçip Nmecha'nın kafa vuruşuyla sonuçlanan ortayı yaptı; ardından Gunther'in sarı kart görmesine yol açan serbest vuruşu kazandı. Kristof'u iki kez zorladı ve ikinci yarının başlarında Silva'ya bir fırsat hazırladı. 67. dakikada yerini Julian Ryerson'a bıraktı.

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Fabio Silva (7/10): Guirassy sakatken ileri uçta görev yaptı. Uzun bir topu harika kontrol edip Nmecha'nın ilk golü için ona bıraktı. İlk yarıda Kristof'un sektirdiği top önüne düştüğünde gol atmalıydı, ancak yaklaşık 4,5 metreden yaptığı vuruşu ıskalayıp topu auta gönderdi. 60. dakikada sarı kart gördü, 86. dakikada yerini Ethan Nwaneri'ye bıraktı.

Carney Chukwuemeka (6/10): Sol tarafta hareketliydi. İlk yarıda Nmecha'yı savunmanın arkasına kaçırdı ve rakibini geçerek son çizgiden orta yaptı. Ancak 34. dakikada arka adalesinde sorun yaşamış gibi görünerek durmak zorunda kaldı.

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Yedekler & teknik direktör

Maximilian Beier (7/10): Sakatlanan Chukwuemeka'nın yerine girdi ve üç şutu engellendi. Ceza sahasına yaptığı koşunun ardından boştaki top Nmecha'nın önüne düştü ve ikinci golde asist onun hanesine yazıldı. Ancak son dakikalarda bir kornerde topu neredeyse kendi kalesine gönderiyordu; Kobel müdahale ederek tehlikeyi önledi.

Ramy Bensebaini (6/10): Gadou'nun yerine oyuna girdi. Maximilian Rohr'un engellediği akrobatik vuruşuyla oyuna girişini neredeyse golle süslüyordu. Gergin geçen son bölümde üstünlüğün korunmasına yardımcı oldu.

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Julian Ryerson (6/10): Kovac üstünlüğü korumaya çalışırken Karetsas'ın yerine girdi. Savunmadaki görevini yaptı, ancak maç ilerledikçe Elversberg daha fazla fırsat yarattı.

Ethan Nwaneri (Puan yok): Son dakikalarda Beier'in şutuyla sonuçlanan ancak engellenen pozisyonu hazırladı.

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Marcel Sabitzer (Puan yok): Oyuna girdikten kısa süre sonra ceza sahası çizgisinde tehlikeli bir serbest vuruşa sebebiyet verdi.

Niko Kovac (7/10): Takımı maçı kazanmakta zorlansa da ligde üst üste dokuzuncu maçını yenilgisiz tamamlayarak Bayern'le aynı puanda kaldı. Chukwuemeka'nın sakatlığı nedeniyle zorunlu olarak oyuna aldığı Beier, ikinci golde pay sahibi oldu.