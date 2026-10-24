Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta dirençli Eintracht Frankfurt karşısında zorlu mücadele ve taktik disiplinle aldığı 1-0'lık galibiyetle Bundesliga'daki liderliğini sürdürdü.

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Niko Kovač'ın öğrencileri saha hâkimiyetini elinde tuttu, yüzde 58,4 topla oynadı ve 18 şut çekti. Ancak 48 uzaklaştırma yapan Frankfurt'un kompakt savunmasını aşmakta zorlandı. Beklenen gol nihayet 80. dakikada geldi ve bunda Kovač'ın cesur değişiklikleri belirleyici oldu. Oyuna sonradan giren Maximilian Beier ve Jobe Bellingham, hücuma dikine oyun ve keskinlik kattı. İkilinin etkili iş birliği golsüz eşitliği bozarak şampiyonluk yarışında üç kritik puanı getirdi.

İşte Dortmund oyuncularının performans notları:

Kaleci ve savunma

Gregor Kobel - 8/10 İsviçreli millî oyuncudan sağlam ve güvenilir bir performans. Dikkatini koruyarak üç önemli kurtarış yaptı; bunların en dikkat çekeni, ikinci yarının başında Farès Chaïbi'yi durdurmasıydı. Pasları da Dortmund'un oyunu geriden kurmasında kilit rol oynadı.

Ramy Bensebaini - 8/10 Kovač'ın üçlü savunmasının solunda görev yapan Cezayirli oyuncu müthişti. Hava toplarında üstünlük kurdu, müdahalelerde güçlüydü ve Frankfurt hücumunu büyük ölçüde etkisiz tutmaya yardımcı oldu.

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Nico Schlotterbeck - 7/10 Kaptan, savunma hattını otoriter biçimde yönetti. Frankfurt'un geride beklediği bu maçta orta sahaya çıkarak hatlar arasına pas atabilmesi önemliydi. Konuk ekibi kaleyi bulan üç şutla sınırlayan savunmanın bel kemiğiydi.

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Waldemar Anton - 7,5/10 Anton, üçlü savunmanın sağında gereken desteği sağladı. Pozisyon disiplinini koruyarak Frankfurt'a savunma arkasında alan bırakmadı ve takımının gol yememesinde önemli rol oynadı.

Orta saha

Julian Ryerson - 7/10 3-4-2-1 dizilişinde sağ kanat beki olarak görev yapan Ryerson, her zamanki çalışkanlığını gösterdi. İki fırsat yarattı ve maçın sonlarında bulduğu pozisyonda şutu az farkla üstten auta gitti. Uzatma dakikalarında yerini Joane Gadou'ya bıraktı.

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Joey Veerman - 8,5/10 Takımın oyununu yönlendiren isimdi ve maçın oyuncusu olmaya adaydı. Hollandalı futbolcu sahanın merkezinde tempoyu belirledi, sürekli çevresini kontrol ederek Dortmund'un pas organizasyonlarını yönetti. Nokta atışı pasları, Guirassy'nin direkten dönen kafa vuruşu da dâhil olmak üzere birçok net fırsat yarattı.

Felix Nmecha - 7/10 Jobe Bellingham'a yerini bırakmadan önce orta sahadaki ikilide oldukça hareketliydi. Nmecha yalnızca pas trafiğini sürdürmekle kalmadı; ceza sahası çevresinde sık sık pozisyon buldu. Gol ararken bir şutu kurtarıldı, iki şutu da engellendi.

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Daniel Svensson - 7/10 Sol kanat beki olarak görev yapan Svensson, Frankfurt'un sıkı markajını düzenli olarak aşmakta zorlandı. Maçın başında Fábio Silva'ya iyi bir orta yaptı ancak Kovač daha hücumcu bir oyuna yönelince 68. dakikada kenara alındı.

Hücum

Marcel Sabitzer - 6/10 İki ofansif orta saha oyuncusundan biri olarak ilk 11'de başlayan Sabitzer, hatlar arasında çok çalıştı ancak Koch ve Brassier karşısında alan bulmakta zorlandı. 68. dakikadaki üç oyuncu değişikliğinde oyundan çıktı.

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Fábio Silva - 7/10 Portekizli forvet teknik kalitesini zaman zaman gösterdi. Maçın başında kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti ve ilk yarıda Guirassy'ye bir şut fırsatı hazırladı. Ethan Nwaneri ile değiştirilmeden önce çoğunlukla savunmanın arasında etkisiz kaldı.

Serhou Guirassy - 7/10 Hücumun odak noktasıydı ve fiziksel gücüyle Frankfurt savunmasını sürekli zorladı. İlk yarıda Noah Atubolu'yu iki kez sınadı. 53. dakikadaki kafa vuruşu üst direkten dönünce gol bulamaması şanssızlıktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Maximilian Beier - 8,5/10 Gecenin kahramanıydı. 68. dakikada oyuna giren Beier, hücumun çehresini hemen değiştirdi. 80. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı kaliteli vuruş üst köşeyi buldu ve golsüz eşitliği bozdu.

Jobe Bellingham - 8/10 Bellingham, ancak 79. dakikada oyuna girmesine rağmen büyük etki yarattı. Bir dakika sonra Beier'in galibiyet golünün asistini yaptı. Son bölümdeki akıllı savunma katkısıyla da galibiyetin korunmasına yardımcı oldu.

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Carney Chukwuemeka - 7/10 Fiziksel güç ve hücuma hareketlilik katması için Sabitzer'in yerine oyuna alınan Chukwuemeka, bekleneni fazlasıyla verdi. Oyuna girdikten kısa süre sonra Nwaneri, Nmecha ve Ryerson'a fırsatlar hazırlayarak yaratıcılığını gösterdi.

Ethan Nwaneri - 6,5/10 Fábio Silva'nın yerine geçen genç oyuncu etkileyici bir soğukkanlılık sergiledi. Oyuna girdikten hemen sonra Atubolu'yu zor bir kurtarışa mecbur bıraktı ve hücum bölgesinde pas trafiğini hızlandırdı.

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Joane Gadou - Not verilmedi Süreyi eritmek ve savunmayı sağlamlaştırmak için uzatma dakikalarında (90+2) oyuna alındı.

Niko Kovač - 8,5/10 Bu galibiyette Kovač'ın hakkını teslim etmek gerek. İlk 11'deki hücum oyuncularının etkisiz kaldığını görerek 68. dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle maçın seyrini değiştirdi. Beier ve Chukwuemeka'yı, daha sonra da Bellingham'ı oyuna alması ustaca bir hamleydi.



