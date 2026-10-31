Borussia Dortmund, Allianz Arena'da iki kez geriye düştüğü maçta Serhou Guirassy ve oyuna sonradan giren Fabio Silva'nın golleriyle Konrad Laimer ve Dayot Upamecano'nun gollerine karşılık vererek 2-2 berabere kaldı.

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Bu sonuçla Dortmund, iki takım da yenilgisizliğini korurken Bundesliga zirvesinde Bayern ile puanlarını eşitledi. Niko Kovac'ın ekibi, topa sahip olma oranında rakibinin gerisinde kalıp Bayern'e 4,18 beklenen gol (xG) imkânı tanıdığı ve Bayern üç kez direğe takıldığı maçta şansının da yardımıyla puan aldı.

Jobe Bellingham'ın golü VAR tarafından iptal edildi, yalnızca birkaç dakika sonra Laimer Bayern'i öne geçirdi. Kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane, Felix Nmecha'nın elle oynamasının ardından 56. dakikada kullandığı penaltıda topu üst direğe vurdu. Guirassy ise 60. dakikada skoru eşitledi.

Upamecano, Kane'in kafayla indirdiği topu ağlara göndererek Bayern'i yeniden öne geçirdi ancak Kovac'ın yaptığı iki değişiklik karşılığını verdi. Oyuna sonradan giren Konstantinos Karetsas'ın hazırladığı pozisyonda, bir diğer yedek Silva 89. dakikada eşitliği sağladı. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

GOAL, Dortmund oyuncularının Allianz Arena'daki performanslarını değerlendirdi.

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Kaleci ve savunma

Gregor Kobel (8/10): Gecenin Dortmund adına en iyi oyuncusuydu. Ismael Saibari ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi ve Laimer'in şutunu direğin dışına çeldi. Ancak uzaklaştırdığı top, Laimer'in ilk golünde rakibinin önüne düştü. Bayern'in 23 şut çektiği maçta üç kurtarış yaptı.

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Joane Gadou (7/10): Alphonso Davies ile sert ve fiziksel bir mücadeleye girdi. Laimer'in Kanadalı oyuncuya gönderdiği tehlikeli yan pası uzaklaştırdı ancak Davies bir pozisyonda onu geçip orta açmayı başardı. 87. dakikada yerini Julian Ryerson'a bıraktı.

Waldemar Anton (7/10): Devre arasından önce Kane'in şutunu engelledi, 60. dakikadan sonra ise Davies'in tehlikeli ortasını kafayla uzaklaştırdı. Dortmund'un uzun süreler boyunca geride savunma yaptığı maçta sağlam durdu.

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Nico Schlotterbeck (7/10): Kaptan, Michael Olise'den topu kapıp ileri çıkarak beraberlik golünün başlangıcını yaptı. Daha sonra Laimer'in Kane'e gönderdiği pası kesti ve hem Josip Stanisic'in hem de Laimer'in sarı kart görmesini sağladı.

Orta saha

Maximilian Beier (6/10): Sağ kanatta çalışkan bir görüntü sergiledi ve ilk yarıda Bellingham'a şut fırsatı hazırladı. Ancak iki şutu engellendi ve oyuna ciddi bir etki yapmakta zorlandı. 67. dakikada yerini Karetsas'a bıraktı.

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Joey Veerman (7/10): Joshua Kimmich'in şutunu engellemek için hızla pozisyona girdi ve orta sahada çok çalıştı. Ancak Bayern'in ikinci golü, onun sebep olduğu kornerden geldi. 90 dakika sahada kaldı.

Felix Nmecha (5/10): Maçın başlarında top tekniğini gösterdi ve kendi ceza sahasında akrobatik bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı. Ancak hatalı pası Laimer'in ilk golüne yol açtı; elle oynaması da Kane'in kaçırdığı penaltıya neden oldu. 76. dakikada yerini Silva'ya bıraktı.

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Daniel Svensson (7/10): Ryerson'ın yerine ilk 11'e girdi. Nmecha ve Silva için fırsatlar hazırladı, falso alan bir ortasıyla da Jonas Urbig'i az kalsın hazırlıksız yakalıyordu. 90 dakika sahada kaldı.

Jobe Bellingham (7/10): Hareketli bir akşam geçirdi. Davies'i düşürdüğü için altıncı dakikada sarı kart gördü. Bir golü VAR tarafından iptal edildi, Urbig'i iki kurtarış yapmaya zorladı ve uzaktan çektiği bir şutla gole yaklaştı. 87. dakikada yerini Samuele Inacio'ya bıraktı.

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Carney Chukwuemeka (8/10): Bayern savunmasındaki anlaşmazlıktan yararlanarak Bellingham'ın iptal edilen golünün pasını verdi. Ancak Urbig ile çarpışması, golün Dortmund adına geçersiz sayılmasına neden oldu. Beraberlik golünde Guirassy'ye pas vererek hatasını telafi etti ve ardından yerini Marcel Sabitzer'e bıraktı.

Hücum

Serhou Guirassy (8/10): Yakaladığı büyük fırsatı mükemmel değerlendirdi. Kim Min-jae'yi savuşturup sol ayağıyla çektiği yerden sert şutla topu Urbig'in yanından ağlara gönderdi. Daha sonra Silva'ya şut fırsatı hazırladı ve ileride büyük mücadele verdi.

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Yedekler ve teknik direktör

Konstantinos Karetsas (7/10): Ayak bileği bağlarındaki sakatlıktan dönen genç Yunan oyuncu, Beier'in yerine oyuna girdi. Aleksandar Pavlovic'ten topu kaparak Silva'nın beraberlik golünün pasını verdi.

Marcel Sabitzer (6/10): 67. dakikada Chukwuemeka'nın yerine oyuna girdi ve Dortmund ikinci kez beraberliği ararken takımının topu elinde tutmasına yardımcı oldu.

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Fabio Silva (8/10): Oyuna girdiği andan itibaren etkiliydi. Urbig'i bir kurtarış yapmaya zorladı ve Bellingham'a fırsat hazırladı. Ardından dönerek yaptığı vuruşla 89. dakikadaki beraberlik golünü alt köşeye gönderdi.

Julian Ryerson (N/A): Son bölümde Gadou'nun yerine oyuna girdi ve Davies'in müdahalesiyle takımına maçın son anlarında bir serbest vuruş kazandırdı.

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Samuele Inacio (N/A): 87. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna girdi.

Niko Kovac (7/10): Takımı, oyuna hâkim olan Bayern karşısında şansının da yardımıyla ayakta kaldı. Ancak Upamecano'nun golünden sonra yaptığı iki değişiklikle oyuna aldığı Karetsas, diğer yedek Silva'nın beraberlik golünü hazırladı.