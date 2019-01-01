Borussia Dortmund - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. İlk maçta 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Tottenham'ı ağırlıyor.
Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.
Maç öncesi öne çıkan OPTA istatistikleri
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde 3-0 kazanan takımların tamamı bir üst tura yükseldi (7/7).
- Tottenham, Borussia Dortmund ile oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı (Geçen sezon gruplarda 3-1 ve 2-1, bu sezon bu turun ilk maçında 3-0).
- Eşleşmenin ilk maçında Tottenham'dan üç gol yiyen Borussia Dortmund, grup aşamasını toplamda iki gol yiyerek geçmişti.
- İlk maçta Borussia Dortmund'u 3-0 yenen Tottenham, tarihinin en farklı Şampiyonlar Ligi galibiyetini tekrarlamış oldu.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 eleme turu maçının 10'unu kaybeden Borussia Dortmund (3G), daha önceki 14 karşılaşmada tek yenilgi almıştı (9G 4B).
- Tottenham'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 12 golün 11'i ikinci yarılarda geldi (%92).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 17 maçta da gol sevinci yaşayan Tottenham, turnuva tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. İngiliz ekibi, bu turnuvada çıktığı 31 karşılaşmada sadece bir kez üç ya da daha farklı yenilgi aldı (0-4 vs Real Madrid).
- Borussia Dortmund forması giyen Mario Götze, Jadon Sancho ve Christian Pulisic, eşleşmenin ilk maçında Tottenham kalesine sadece bir şut çekebildi.
- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı son beş golün dördü Raphael Guerreiro'dan geldi.
- Tottenham oyuncusu Son Heung-min'in resmi maçlarda en fazla gol attığı rakibi Borussia Dortmund (11).