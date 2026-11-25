Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, Arsenal deplasmanındaki 1-1'lik Şampiyonlar Ligi beraberliğinde Viktor Gyokeres'in ikinci yarıdaki el pozisyonunun VAR tarafından neden incelenmediğini sorguladı. Verilmeyen penaltı ve Jobe Bellingham'ın sayılmayan golü nedeniyle tepkili olsa da Kovac, Emirates Stadyumu'nda alınan puanın değerini vurguladı.

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Dortmund, Arsenal deplasmanından değerli bir puan çıkardı

Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Arsenal ile 1-1 berabere kalarak Emirates Stadyumu'ndan zorlu bir mücadele sonunda bir puanla ayrıldı. Bundesliga ekibi, deplasmanda direnç göstererek Avrupa'daki yolculuğunu rayında tuttu.

Gyokeres, henüz 10. dakikada ev sahibi Arsenal'i öne geçirdi. Ancak Dortmund baskı karşısında dağılmadı ve maçtan kopmadı. Maximilian Beier, 55. dakikada skoru eşitleyerek Kovac'ın ekibine bir puanı getirdi.

Kovac, Gyökeres'in el pozisyonu için VAR'ı sorguladı

Dortmund, ikinci yarıda Arsenal ceza sahasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Emirates Stadyumu'ndan daha fazlasıyla ayrılabileceğini düşündü. Dortmund'un kullandığı köşe vuruşunda top Gyökeres'in koluna çarptı, ancak Arsenal forveti penaltıya sebebiyet vermekten kurtuldu. Kovac, maçın ardından VAR'ın pozisyonu incelememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“VAR'ın el pozisyonuna bakması gerektiğini düşündüm. İncelemeye değerdi,” diyen Kovac, ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahadaki kararlara daha az müdahale etmeye çalışıyorlar ama bu, müdahale etmeniz gerektiğinde etmeyeceğiniz anlamına gelmez.”

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Bellingham'ın golü sayılmadı, lig aşamasında puan farkları daraldı

Maç boyunca şutların büyük bölümünü Arsenal çekse de Dortmund da ciddi bir tehdit oluşturdu. Jobe Bellingham, konuk ekip adına topu ağlara gönderdi ancak golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hayal kırıklığı yaratan anlara rağmen Kovac, sonuca gerçekçi yaklaştı.

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“Bunun için yakınmıyorum. Olan oldu. Bir puan aldık,” dedi. “Arsenal deplasmanında alınan bu puan çok değerli. Taraftarlarımız, takımımız ve kulübümüz için büyük önem taşıyor.”

Bu beraberlikle Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında beş maç sonunda 10 puanla yedinci sırada yer aldı. Lider Real Madrid'in beş puan gerisinde bulunuyor. Arsenal ise 11 puanla iki basamak üstte, beşinci sırada.

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İki takımı da liglerinde önemli maçlar bekliyor

Her iki kulüp de şimdi dikkatini yaklaşan önemli lig maçlarına çeviriyor. Kovac'ın Dortmund'u, bir sonraki maçında Bayer Leverkusen'e karşı ciddi bir Bundesliga sınavı verecek. Arsenal'in ise Avrupa'da kaybettiği puanları düşünmeye vakti yok; Premier Lig'de Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanıyor.