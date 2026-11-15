Borussia Dortmund, tartışmalı iki kararın ardından kendi taraftarlarının sert eleştirilerinin hedefinde

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Borussia Dortmund taraftarlarının bir kısmı, iki nedenle kulüpten tamamen bıkmış durumda. X'te BVB'nin son paylaşımının altında tepkiler çığ gibi büyüyor.

Borussia Dortmund, 2024'te Rheinmetall ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Rheinmetall; tank, mühimmat, top ve hava savunma sistemleri gibi ürünler üretiyor.

Sponsorluk anlaşması o dönemde de çok sayıda eleştiri almıştı. Taraftarların bir kısmı öfkelenmiş, sert protestolar düzenlenmişti.

Stadyumda pankartlar açılmış, Signal Iduna Park'ın dışına maket bir tank yerleştirilmiş ve sessizlik eylemleri düzenlenmişti. Eylemlere 90'dan fazla taraftar kulübü katılmıştı.

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Dortmund şimdi iş birliğini sürdürmeme kararı aldı. Bu karar ise taraftarların başka bir kesimini öfkelendirdi.

Bu taraftarlar, yönetimin çoğunlukla sol görüşlü veya pasifist eğilimli ultras kesimine boyun eğdiğini düşünüyor. Kulübün çeşitli bahis şirketleriyle de anlaşma yapmış olmasını gerekçe göstererek "seçici ahlak" eleştirisinde bulunuyorlar.

Ancak kulübün geçen hafta en çok eleştirildiği konu, Felix Nmecha'ya yaklaşımı oldu. Orta saha oyuncusu, SV Elversberg'e karşı gol attıktan sonra "İsa Mesih için tacı yere bıraktı".

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Bu gol sevinci Almanya'da tartışma yarattı. Ancak Nmecha, gol sevincinde kötü bir niyeti olmadığını söyledi.

"Mesajım hiçbir zaman herhangi bir biçimde hoşgörüsüzlüğü, ayrımcılığı veya nefreti teşvik etmeyi amaçlamadı. Hristiyanlar olarak mesajımız; nereden geldiğine, neye inandığına veya dünya görüşüne bakılmaksızın her insana yönelik sevgi ve saygı mesajıdır."

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Buna rağmen kulüp yönetimi, Nmecha'nın bir daha bu şekilde gol sevinci yaşamasını yasakladı. Bu karar, taraftarların bir kısmının tepkisini çekti. Aşağıda görülen son paylaşımın altında tepkiler büyüyor.