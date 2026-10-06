Sport Bild, kulüp yönetiminde, Düsseldorf merkezli şirketle 2027’de sona erecek sözleşmenin uzatılmaması yönünde ilk eğilimin oluştuğunu aktardı. Olası bir ayrılığın başlıca nedenlerinden birinin, kulübün kendi taraftarıyla olan ilişkisi olduğu belirtildi. Kısa süre önce yönetim kurulu başkanlığına yükseltilen Carsten Cramer da aylardır bu taraftarlara çağrıda bulunuyor.

2024 yılında anlaşmanın imzalanması, Dortmund taraftarları arasında büyük bir öfke dalgasına yol açmıştı. O dönem Bundesliga’da Eintracht Frankfurt’a karşı oynanan iç saha sezon açılışında "Sarı Duvar", net mesajlar verilen pankart ve dövizlerle donatılmıştı. Bunlardan birinde "Önce para, sonra değerler" ifadeleri yer alıyordu. Ayrıca Signal Iduna Park’ın önüne kartondan yapılmış bir tank maketi konulmuştu. Protestonun ana fikri şuydu: Silah da üreten şirket, parasını barıştan değil savaştan kazanıyor.

Bunun dışında, iki yıl önceki genel kurulda da yıkıcı bir sonuç ortaya çıkmıştı. Katılan 855 üyenin yüzde 65’i sponsorluk anlaşmasına karşı oy kullanmıştı. Hans-Joachim Watzke daha sonra bunu "net bir sinyal" olarak nitelendirmişti, ancak 200 bini aşkın üyenin tamamının görüşünü almak istediğini de eklemişti: "Ama genel bir değerlendirmede, bunun üyelerimizin yüzde 0,25’i olduğunu da kendi adıma değerlendirmem gerekiyor. Ben demokratım, dünkü sonucu kabul ediyorum. Bu ilk işaretti." Sonuç zaten kulüp açısından bağlayıcı değildi.

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Milyonlarca euroluk rakam! Rheinmetall, BVB’ye ne kadar ödüyor?

Ancak mali açıdan bakıldığında, ortaklığın sona ermesi BVB için ciddi bir kayıp anlamına gelebilir. Rheinmetall’in Borussia’ya yılda 10 milyon euroya kadar ödeme yaptığı belirtiliyor. Dortmund cephesindeki söz konusu şüphelere rağmen şirketin kendisinin ise ortaklığı sonlandırma yönünde bir niyeti bulunmuyor.

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 14:30 SVW

"Ortaklıktan memnunuz ve bunu başarılı olarak değerlendiriyoruz. Bu iş birliği, bir teknoloji şirketi ve cazip bir işveren olarak görünürlüğümüzü destekliyor. Çalışanlarımız arasında ortaklık büyük heyecan yaratıyor, personele sunulan imkanlar da iyi karşılanıyor" ifadelerini Rheinmetall, Sport Bild'in sorusu üzerine paylaştı. Ayrıca resmi bir taraftar kulübünün kurulduğu ve Ukraynalı çocuklar için futbol kampları düzenlendiği belirtildi. "Güvenlik ve savunmacı bir demokrasi üzerine hedeflenen toplumsal diyalog da başlamış durumda. Bu fikir alışverişini uzun vadeli bir görev olarak görüyor ve aktif şekilde eşlik etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

Rheinmetall, "2027 sonrasına uzatma ve gelecekteki angajmanımızın muhtemel kapsamı konusunda" BVB ile birlikte karar vermek istediklerini açıkladı. Görüşmelerin zamanı ise henüz belirlenmedi. "Şu anda önceliğimiz, devam eden ortaklığı başarıyla sürdürmek."