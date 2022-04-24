Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Manchester City’nin ilgilendiği yıldız forvet Erling Haaland'ın bu yaz Premier Lig'e transfer olmasının Alman ekibi için sürpriz olmayacağını kabul etti.

Haaland'ın yaz transfer döneminde BVB'den ayrılıp City'e katılması yönünde birçok iddia gündemdeyken City’nin Norveçli golcüyü rekor bir ücretle transfer etmek istediği aktarılıyor.

21 yaşındaki oyuncunun Westfalenstadion'da 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Zorc, Haaland’ın sezon sonunda kulüpten ayrılma olasılığının olduğunu belirtiyor.

Zorc, Haaland hakkında ne dedi?

Dortmund, Allianz Arena'da Bayern Münih'e 3-1 mağlup olurken Haaland, 2021-22 sezonunun 21. Bundesliga maçına cumartesi günü çıktı.

Bayern, Borussia Dortmund maçının ardından üst üste 10. lig şampiyonluğunu elde etti ve Zorc, bitiş düdüğünden sonra Haaland'ın geleceği hakkındaki sorları cevapladı.

BVB Sportif Direktörü Sky Almanya'ya, "Haaland'ın, Manchester City'e transfer olması bizim için tam anlamıyla bir sürpriz olmaz" dedi.

Haaland, City'e transfer olacak mı?

Norveçli golcü ayrıca Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

Ancak City, Haaland’ın 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesini karşılayarak yıldız golcüyü Etihad Stadyumu’na getirmeyi planlıyor.

Dortmund'un oyuncu lisans direktörü Sebastian Kehl, kulübün Haaland'ın bu ayın başlarında söylediği gibi bir serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı.

"Bilinen bir çıkış maddemiz var ve bunun için nihai bir tarihimiz de var.

“Bu yüzden, Haaland’ı isteyen takımların bir an önce karar vermesini istiyoruz."

City patronu Pep Guardiola, takımının sezonu mümkün olduğunca güçlü bir şekilde bitirmesini sağlamaya odaklandığı için şimdiye kadar transfer spekülasyonları hakkında konuşmayı reddetti.

Geçen hafta Haaland ile ilgili bir soru sorulduğunda İspanyol menajer, "Gelecek sezon ne olacağından ziyade kafamda şu an için başka şeyler var" dedi.

Bazı transfer spekülasyonları ve Alman kulübünden verilen demeçlere göre Haaland'ın, önümüzdeki yaz transfer döneminde Manchester City formasını giymeye yakın olduğu açık.

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