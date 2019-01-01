Borussia Dortmund, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı : 4-2

Liderin 1 puan gerisindeki Borussia Dortmund, evinde ezeli rakibi Schalke 04'e 4-2 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu.

'nın 31. haftasında, ligin en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen Ruhr derbisinde ve 04 karşı karşıya geldi. Westfalen Stadı'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, ev sahibini 4-2 mağlup etti. Ağır bir yenilgi alan Borussia Dortmund, 3 puandan fazlasını kaybederken Schalke ise bir galibiyetten fazlasını elde etti.

Karşılaşmanın henüz 14. dakikasında Mario Götze ile gol perdesini açan Borussia Dortmund, maça iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak 4 dakika sonra Daniel Caligiuri'nin penaltısıyla karşılık veren Schalke, sazı eline almıştı. Ardından 28. dakikada Salif Sane ile gol bulan mavi-beyazlı ekip, devreyi 2-1 önde kapattı.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Bundesliga kariyerinde ilk kez direkt kırmızı kart gören Marco Reus, takımını 10 kişi bıraktı. Aradan 2 dakika geçince sahneye yeniden çıkan Caligiuri, kaleye 22 metre uzaklıktan harika bir frikik golüne imza attı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golün hemen ardından Dortmund, Marius Wolf'un kırmızı kart görmesiyle rakibi karşısında 9 kişi kaldı.

Dortmund, bitime 5 dakika kala Axel Witsel ile skoru 3-2'ye getirmeyi başarsa da karşılığını hemen 1 dakika sonra Breel-Donald Embolo ile aldı ve karşılaşma Schalke'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Şampiyonluk şansını devam ettirmek ve lider ile arasındaki puan farkını açmamak için mutlaka kazanması gereken karşılaşmayı kaybeden Borussia Dortmund, 69 puanla 2. sırada kalırken kümede kalma mücadelesi veren Schalke 04, puanını 30'a yükseltti ve kümede kalmayı garantiledi. Ayrıca Schalke, 2018-2019 sezonunda Dortmund deplasmanında galibiyet alan ilk takım olmayı da başardı.

Şampiyonluk mücadelesinde , 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da deplasmanına çıkacak.