Borussia Dortmund - Real Betis: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Sarı Duvar'da namağlup Real Betis'i zorlu bir sınav bekliyor

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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i Signal Iduna Park'ta ağırlıyor. Niko Kovac'ın ekibi, kendisini Bundesliga tablosunun zirvesine taşıyan formunu sürdürmek istiyor.

Dortmund bu maça formda çıkıyor. Ligde Eintracht Frankfurt karşısında sonradan oyuna giren Maxi Beier'in son bölümde attığı gol 1-0'lık galibiyeti getirirken, Marcel Sabitzer'in uzatma dakikalarındaki serbest vuruş golü Werder Bremen karşısında DFB-Pokal'da 3-2'lik galibiyeti kurtardı. Yoğun maç takvimi kadroyu zorlasa da Kovac'ın kadro derinliği her seferinde çözüm sağladı.

Kaleci Gregor Kobel savunmada istikrarlı bir isim olurken, Nico Schlotterbeck'in takımı tüm kulvarlardaki yedi maçın beşinde gol yemedi. Kaptanın liderliği ve takımın savunma disiplini, Avrupa mücadelesi öncesinde BVB'ye sağlam bir temel sağlıyor.

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Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, Sevilla'dan Şampiyonlar Ligi sıralamasının beşinci basamağında geliyor. İspanyol ekibi, Avrupa'daki son iki maçında Feyenoord'u 1-0, FC Porto'yu ise 3-2 yenerek bu seviyede rekabet edebildiğini gösterdi.

Betis'in son dönemdeki performansında ise istikrarsızlık da var. LaLiga'da Celta Vigo ile 0-0 berabere kalan takım, Barcelona karşısında da 5-2'lik ağır bir yenilgi aldı. Pellegrini'nin ekibi, aşılması giderek zorlaşan Dortmund savunmasını zorlamak istiyorsa hücumda daha istikrarlı bir oyun ortaya koymalı.

Grup sıralamasında farklı konumlarda bulunan iki kulübün karşılaşmasında Dortmund'un, Şampiyonlar Ligi'ne inişli çıkışlı bir başlangıç yapmasının ardından Avrupa'daki performansını iyileştirmesi gerekiyor.

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Form durumu

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya Çizim 1 0 0 Club Friendlies Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 MS 2 Attığı Gol 0 Maç 2.5 üstü golle bitti 0 / 1 Her iki takım da gol attı 0 / 1

Puan durumu