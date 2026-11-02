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Şampiyonlar Ligi
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Signal Iduna Park
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Borussia Dortmund-Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi maç önü: BVB, Betis'in serisini sınayacak

Dortmund - Real Betis
Şampiyonlar Ligi
Dortmund
Real Betis

Bayern Münih deplasmanında 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan etkileyici geri dönüşün ligdeki ritimlerini korumasıyla moral bulan Niko Kovač’ın Borussia Dortmund’u, Şampiyonlar Ligi’nde 3 galibiyet ve 0 mağlubiyetlik kusursuz bir dereceyle gelen, üstün bir performans sergileyen Real Betis’e karşı evindeki üstünlüğünü korumak için Signal Iduna Park’a dönüyor.

Borussia Dortmund - Real Betis: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Signal Iduna Park

Sarı Duvar'da namağlup Real Betis'i zorlu bir sınav bekliyor

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i Signal Iduna Park'ta ağırlıyor. Niko Kovac'ın ekibi, kendisini Bundesliga tablosunun zirvesine taşıyan formunu sürdürmek istiyor.

Dortmund bu maça formda çıkıyor. Ligde Eintracht Frankfurt karşısında sonradan oyuna giren Maxi Beier'in son bölümde attığı gol 1-0'lık galibiyeti getirirken, Marcel Sabitzer'in uzatma dakikalarındaki serbest vuruş golü Werder Bremen karşısında DFB-Pokal'da 3-2'lik galibiyeti kurtardı. Yoğun maç takvimi kadroyu zorlasa da Kovac'ın kadro derinliği her seferinde çözüm sağladı.

Kaleci Gregor Kobel savunmada istikrarlı bir isim olurken, Nico Schlotterbeck'in takımı tüm kulvarlardaki yedi maçın beşinde gol yemedi. Kaptanın liderliği ve takımın savunma disiplini, Avrupa mücadelesi öncesinde BVB'ye sağlam bir temel sağlıyor.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, Sevilla'dan Şampiyonlar Ligi sıralamasının beşinci basamağında geliyor. İspanyol ekibi, Avrupa'daki son iki maçında Feyenoord'u 1-0, FC Porto'yu ise 3-2 yenerek bu seviyede rekabet edebildiğini gösterdi.

Betis'in son dönemdeki performansında ise istikrarsızlık da var. LaLiga'da Celta Vigo ile 0-0 berabere kalan takım, Barcelona karşısında da 5-2'lik ağır bir yenilgi aldı. Pellegrini'nin ekibi, aşılması giderek zorlaşan Dortmund savunmasını zorlamak istiyorsa hücumda daha istikrarlı bir oyun ortaya koymalı.

Grup sıralamasında farklı konumlarda bulunan iki kulübün karşılaşmasında Dortmund'un, Şampiyonlar Ligi'ne inişli çıkışlı bir başlangıç yapmasının ardından Avrupa'daki performansını iyileştirmesi gerekiyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Dortmund vs Real Betis Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Diziliş
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Dortmund

İlk 11

Real Betis

Teknik direktör

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Form durumu

BVB

BVB - Form

FCU
B0-0
SAB
K1-2
SGE
K1-0
SVW
K3-2
FCB
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BET

BET - Form

POR
K3-2
BAR
K2-5
FEY
K1-0
CEL
B0-0
MAL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

DortmundÇizimReal Betis
1
0
0
Club Friendlies
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
MS
2Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı0/1

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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