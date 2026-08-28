Borussia Dortmund, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Paderborn'u konuk ediyor.

Her iki takım da bu haftaya sezonun ilk bölümünde ivme kazanma ve Almanya'nın en üst seviye ligindeki puan durumunda kritik puanlar alma hedefiyle girecek. İki ekip arasındaki geçmiş rekabetçi karşılaşmalar bol gollü mücadelelere sahne oldu ve bu da futbolseverler için bu eşleşmeyi ilgi çekici hale getiriyor.

Borussia Dortmund - Paderborn maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar oldukları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Borussia Dortmund - Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın açılış maç haftasında Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Paderborn'u ağırlıyor.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund - Paderborn Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Bundesliga'da Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, karşılaşmanın Signal Iduna Park'ta (Dortmund) ya da Home Deluxe Arena'da (Paderborn) oynanmasına bağlı olarak iki temel seçeneğiniz bulunuyor:

Borussia Dortmund (iç saha maçı): Biletleri doğrudan kulübün internet sitesindeki resmi BVB Ticketshop üzerinden (bvb.de) satın alın. Biletler genellikle önce BVB kulüp üyelerine açılır, ardından kalan koltuklar genel satışa sunulur.

SC Paderborn 07 (deplasman maçı): Satın alma işlemini Paderborn'un resmi çevrim içi bilet mağazası (scp07.de) üzerinden yapın. Paderborn'da deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, deplasman biletleri Borussia Dortmund'un resmi deplasman bilet satış sistemi aracılığıyla dağıtılır.

İkincil bilet platformları Resmi kulüp kanallarında biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde yeniden satış koltuklarını arayabilirsiniz. İkincil platformlardaki fiyatların basılı fiyatın üzerinde olabileceğini unutmayın.

Borussia Dortmund - Paderborn Bundesliga biletleri ne kadar?

Borussia Dortmund - SC Paderborn bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüp üzerinden basılı fiyatla birincil satıştan mı yoksa ikincil platformlar üzerinden yeniden satış olarak mı aldığınıza göre değişiklik gösterir:

Birincil / Resmi kulüp fiyatları (basılı fiyat) resmi Borussia Dortmund fiyatları:

Ayakta seyirci yerleri (Yellow Wall / Südtribüne): Yaklaşık £16 (€18,50).

Kategori 6 (alt kat oturma): Yaklaşık £30 (€35,00).

Kategori 5 (standart oturma): Yaklaşık £43 (€50,00).

Kategori 2 ila 4 (yan tribün oturma): Yaklaşık £49 ila £60 (€57,00–€70,00).

Kategori 1 & premium oturma: Yaklaşık £73 ila £82 (€85,00–€95,00).

İkincil ve yeniden satış piyasası fiyatları Yüksek talep ve üyeler dışındakiler için sınırlı erişim nedeniyle, yetkili ikincil bilet platformlarındaki (StubHub gibi) fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır:

Giriş seviyesi / ayakta yeniden satış: Yaklaşık £40 ila £55 'ten başlar.

Standart kategori oturma: Genellikle £85 ile £130 arasında değişir.

Kategori 1 & premium konumlar:£150 ila £210+ arasında olabilir.

Borussia Dortmund - Paderborn Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund - Paderborn form durumu

Borussia Dortmund, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak Bundesliga sezonuna zorlu bir yakın dönem formuyla giriyor. Tek galibiyetini FC Tokyo'ya karşı oynanan hazırlık maçında 1-0'lık skorla aldı. Roma ile sezon öncesinde 2-2 berabere kalan Dortmund, ardından bir hazırlık maçında Arsenal'a 2-3 kaybetti ve daha sonra 22 Ağustos'ta Supercup'ta Bayern Münih'e 1-2 yenildi. Bu beş maçta Dortmund yedi gol attı ve sekiz gol yedi.

Paderborn'un son beş sonucu iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi gösteriyor. Son maçında 23 Ağustos'ta DFB-Pokal'da 1. FC Phoenix Luebeck'i 4-2 mağlup etti. Werder Bremen ile iki kez berabere kaldı, iki maç da 2-2 sona erdi ve sezon öncesinde Osnabrueck'i 2-0 yendi. Tek mağlubiyetini temmuz sonlarında Magdeburg karşısında 0-2 aldı. Paderborn bu beş maçta 10 gol attı ve altı gol yedi.

Borussia Dortmund - Paderborn: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 2 Şubat 2021'de DFB-Pokal'da oynandı ve Borussia Dortmund, Paderborn'u 3-2 mağlup etti. Kayıtlardaki son beş kafa kafaya maçta Dortmund üç galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve bir kez de Paderborn kazandı. En farklı sonuç, 31 Mayıs 2020'de Bundesliga'da Paderborn'un sahasında oynanan maçta ev sahibinin Dortmund'a 1-6 kaybetmesiyle geldi ve Ocak 2017'deki bir hazırlık maçı da Dortmund lehine aynı skorla sonuçlandı.