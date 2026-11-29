Borussia Dortmund, Felix Nmecha'nın erken golüyle öne geçmesine rağmen sahasında Bayer Leverkusen'e yenildi. Carles Martinez'in ekibi ikinci yarıda baskısını artırırken BVB kontrolü kaybetti ve Signal Iduna Park'taki savunma hataları pahalıya mal oldu.

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Signal Iduna Park'ta iki farklı devre yaşandı. Borussia Dortmund, başlangıçta Bundesliga'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyordu. Maça hücuma dönük bir 3-1-4-2 dizilişiyle başlayan BVB, sekizinci dakika dolmadan Nmecha'nın sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla öne geçti.

Ev sahibi ekip ilk bölümde oyunun temposunu belirledi. Orta sahada Joey Veerman'ın yönlendirdiği teknik oyununu sürdürürken Bayer Leverkusen'i düşük olasılıklı şutlarla sınırladı. Ancak ikinci yarıda maçın taktik dengesi kökten değişti. Son düdüğe kadar 30 şuta ulaşan Leverkusen'in ısrarlı hücumları sonunda Dortmund savunmasını aşmayı başardı. Patrik Schick 69. dakikada eşitliği sağladı ve oyunun gidişatı geri dönülmez biçimde konuk ekibin lehine döndü.

Ezequiel Fernández'in 80. dakikadaki golü skoru 2-1'e getirerek belirleyici oldu. Sonradan oyuna giren Carney Chukwuemeka'nın son bölümde yakaladığı fırsatlara rağmen Dortmund, bir puanı kurtaracak bitiriciliği gösteremedi. İki net fırsat yaratan BVB, savunmadaki sağlamlığını koruyamadığı bu maça hayıflanacak.

Kaleci ve savunma

Gregor Kobel - 7/10

Kobel, maçın uzun bölümünde Dortmund'un belki de en önemli oyuncusuydu. Baskı artarken yaptığı beş kurtarışla Leverkusen'i durdurdu. Karşı karşıya kaldığı beklenen gol değeri (xGC) 2,69 olmasına rağmen sonunda iki gol yedi. İlk yarıda Jarell Quansah'ın hızlı hücumunda yaptığı kurtarış ise üst düzeydi. Kalesine gelen yedi isabetli şuta karşı önündeki savunma düzeni çökene kadar direndi.

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Nico Schlotterbeck - 6/10

Schlotterbeck, beş ikili mücadele galibiyeti ve bir top çalma da dahil olmak üzere 11 savunma müdahalesiyle takımının lideriydi. Pas dağıtımında inisiyatif aldı ve 90. dakikada az farkla dışarı çıkan kafa vuruşuyla beraberlik golüne çok yaklaştı. Ancak üçlü savunmanın solundaki stoper olarak Leverkusen'in yedek oyuncularının son bölümde yarattığı sayısal üstünlüğü karşılamakta zorlandı.

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Kouakou Gadou - 5/10

Savunma üçlüsünün merkezinde görev yapan genç oyuncu zaman zaman soğukkanlılığını gösterdi, ancak Leverkusen hücumlarının şiddetini artırdıkça sık sık pozisyonunu terk etmek zorunda kaldı. Dortmund'un iki gol yediği on dakikalık aralıkta savunma hattını yeniden düzenlemek için gereken tecrübeli oyuncu iletişimini sağlayamadı.

Waldemar Anton - 5/10

Anton, Schick ve Maza'nın hareketliliği karşısında zor bir öğleden sonra geçirdi. Teknik direktör savunmada istikrarı yeniden sağlamak isterken beraberlik golünden kısa süre sonra, 70. dakikada yerini Ramy Bensebaini'ye bıraktı. Oyun kurulumuna katkısı alışılmış seviyesinin altında kaldı.

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Orta saha

Joey Veerman - 8/10

Takımın oyun temposunu belirleyen Veerman, 73 pas denemesinin 68'inde isabet sağladı. İlk bir saatte takımının en yaratıcı ismiydi; bir net fırsat hazırladı ve BVB'nin maçın başında üstünlük kurmasını sağlayan topa sahip olma oyununu sürdürdü. Maç son 20 dakikada hızlı hücumların belirlediği bir mücadeleye dönüşünce etkisi azaldı.

Felix Nmecha - 9/10

Dortmund'un en iyi oyuncusu Nmecha'ydı. Sekizinci dakikada yaklaşık 13,7 metreden yaptığı isabetli vuruşla perdeyi açtı. Orta sahada fiziksel gücünü hissettirdi; toplam üç şut çekti ve 0,45 xG katkısı sağladı. Topla ileri çıkabilmesi, Dortmund'un en iyi hücumlarının çoğunu başlatan etkendi.

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Daniel Svensson - 6/10

Orta sahanın sağında görev yapan Svensson çok çalıştı ve 29. dakikada Flekken'i kurtarış yapmaya zorladı. İki şut çekti ve savunmaya dönmek için yoğun çaba gösterdi, ancak forvetlere düzenli olarak etkili son paslar veremedi.

Jobe Bellingham - 5/10

Genç oyuncu için sönük bir öğleden sonraydı. Leverkusen'in teknik kapasitesi yüksek orta sahasına karşı kendini gösteremedi. Sahada kaldığı süre boyunca şut çekemeyen ve kayda değer bir savunma müdahalesi yapamayan Bellingham, 70. dakikada yerini Ethan Nwaneri'ye bıraktı.

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Maximilian Beier - 5/10

Beier maçın büyük bölümünde neredeyse hiç varlık gösteremedi. Hareketliliği zaman zaman Leverkusen savunmasını genişletse de kaleyi bulan tek bir şut çekemedi. Sonunda 70. dakikadaki üçlü değişiklikte oyundan alındı.

Hücum

Serhou Guirassy - 5/10

Golcü oyuncu için sinir bozucu bir maçtı. Guirassy, 40. dakikada üstten auta gönderdiği fırsat ve ikinci yarıda engellenen şutu dahil olmak üzere iki kez kaleyi yokladı. BVB hücum hattında daha fazla hareketlilik ararken 62. dakikada oyundan alındı.

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Konstantinos Karetsas - 6/10

Genç oyuncu maça istekli başladı ve altıncı dakikada uzaktan yaptığı vuruşla kaleciyi sınadı. Teknik ekip pres düzenini değiştirmeye çalışırken taktiksel nedenle oyundan alınan ilk isim oldu; 39. dakikada yerini Fabio Silva'ya bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Fabio Silva (39') - 5/10

Sahadaki varlığı artırmak için erkenden oyuna alınan Silva, maça dahil olmakta zorlandı. Leverkusen oyunu rakip yarı sahaya yığarken tehlikeli bölgelerde topla çok az buluştu.

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Julian Ryerson (62') - 6/10

Kanatta alışılmış enerjisini ve mücadeleciliğini ortaya koydu, ancak Leverkusen'in geri dönüşünü durduramadı.

Ramy Bensebaini (70') - 5/10

Savunmayı güçlendirmek için oyuna girdi, ancak sahaya çıkışından on dakika sonra Ezequiel Fernández'in galibiyet golünü engelleyemeyen savunma hattının bir parçasıydı.

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Carney Chukwuemeka (70') - 6/10

Yedekler arasında en fazla etkiyi yaratan isimdi; kısa sürede üç şut çekti. Beraberlik golünü bulmaya çalışırken 84. dakikada kaleciyi kurtarış yapmaya zorladı, diğer iki şutu ise engellendi.

Ethan Nwaneri (70') - 5/10

Genç yeteneğin bir şutu engellendi, ancak maçın son bölümünde Leverkusen'in iyi organize olmuş derin savunmasına karşı boş alan bulmakta zorlandı.

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Teknik direktör: Niko Kovac - 5/10

Kovac'ın 3-1-4-2 düzeni ilk 20 dakika boyunca kusursuz işledi, ancak maç ilerledikçe Carles Martinez taktiksel açıdan üstünlük kurdu. Beraberlik golünün hemen ardından 70. dakikada yaptığı üçlü değişiklik, önlem almaktan çok gelişmelere tepki niteliğindeydi. Takımı da ilk yarıdaki kontrolünü bir daha kazanamadı.