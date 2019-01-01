Borussia Dortmund Jadon Sancho’yu bırakmıyor

Bundesliga’nın lideri Borussia Dortmund’un CEO’su Hans-Joachim Watzke, talipleri bulunan Jadon Sancho’yu satmayacaklarını söyledi.

Eurosport ’ya yaptığı açıklamada “Jadon’un gösterdiği gelişim harika. Yaşına göre inanılmaz oynuyor çünkü kesinlikle düşünemeyeceğiniz şeyleri yapabiliyor. Ancak dikkat olmamız gerektiğinin farkındayız ve bu yüzden olması gerekenden fazla heyecana kapılmıyoruz. Konsantrasyonunu hiçbir şekilde kaybetmiyor. O da biliyor ki, yeteneğinden değil, diğer oyuncularda olmayan konsantrasyonundan dolayı hala dünyanın zirvesinde. Eğer Jadon gelişirse dünya çapında bir kariyer hakkında konuşabiliriz. Şu an için sadece onun büyük potansiyelinden bahsedebiliriz.” İfadelerini kullandı.

Cumartesi günü şampiyonluk yarışında 2 puan önünde bulunduğu deplasmanına gidecek olan Dortmund’da, bu sezon ligde 9 gol 12 asist ile oynayan Jadon Sancho takımının yine en büyük kozlarından biri olacak.